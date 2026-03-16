Яннис Адетокумбо стал рекордсменом НБА по количеству игр с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами, обойдя Оскара Робертсона
Адетокумбо установил новый рекорд НБА.
В победном матче против «Индианы» (134:123) суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 31 очко (11 из 22 с игры), 14 подборов и 8 передач.
Благодаря этому выступлению Адетокумбо стал рекордсменом НБА по количеству матчей в регулярном сезоне с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами.
Форвард обошел Оскара Робертсона, на счету которого было 159 таких игр.
Матч против «Пэйсерс» «Бакс» заканчивали без Адетокумбо, который повредил колено и покинул площадку.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Joel Embiid’s NBA career:
485 games played
485 games missed