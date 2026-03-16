Яннис Адетокумбо стал рекордсменом НБА по количеству игр с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами, обойдя Оскара Робертсона

Адетокумбо установил новый рекорд НБА.

В победном матче против «Индианы» (134:123) суперзвезда «Милуоки » Яннис Адетокумбо набрал 31 очко (11 из 22 с игры), 14 подборов и 8 передач.

Благодаря этому выступлению Адетокумбо стал рекордсменом НБА по количеству матчей в регулярном сезоне с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами.

Форвард обошел Оскара Робертсона , на счету которого было 159 таких игр.

Матч против «Пэйсерс» «Бакс» заканчивали без Адетокумбо, который повредил колено и покинул площадку .