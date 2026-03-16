  • Яннис Адетокумбо стал рекордсменом НБА по количеству игр с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами, обойдя Оскара Робертсона
Адетокумбо установил новый рекорд НБА.

В победном матче против «Индианы» (134:123) суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 31 очко (11 из 22 с игры), 14 подборов и 8 передач.

Благодаря этому выступлению Адетокумбо стал рекордсменом НБА по количеству матчей в регулярном сезоне с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами.

Форвард обошел Оскара Робертсона, на счету которого было 159 таких игр.

Матч против «Пэйсерс» «Бакс» заканчивали без Адетокумбо, который повредил колено и покинул площадку.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Это все конечно очень не плохо, но вот настоящий рекордсмен:

Joel Embiid’s NBA career:
485 games played
485 games missed
Ответ Jorge de Guzman
Идеальный баланс
Ответ Jorge de Guzman
новостью ошибся
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо повредил колено после данка, медштаб не позволил ему вернуться в игру
сегодня, 04:29Видео
Яннис Адетокумбо: «Попадем ли мы в плей-офф? Как мы собираемся попадать хотя бы в плей-ин? Сложный сезон»
13 марта, 07:12
Чарли Виллануэва: «Европейские звезды НБА хотят решить проблемы своих команд, американцы же хотят уйти»
10 марта, 20:08
Рекомендуем
Главные новости
«Миннесота» или «Мемфис» могут переехать в Восточную конференцию при расширении НБА
18 минут назад
НБА проведет голосование по расширению. Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году
35 минут назад
Стефен Карри все еще намерен сыграть в текущем сезоне: «Если нам есть за что бороться, мы играем»
сегодня, 12:23
Яннис Адетокумбо не планирует проходить обследование колена: «Меня это особо не беспокоит»
сегодня, 12:03
Джоэл Эмбиид пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465)
сегодня, 11:49
Даг Кристи заявил, что «Сакраменто» никогда не будет «танковать», пока он работает в клубе
сегодня, 11:33
Постер-данки Янниса Адетокумбо и Уилла Ричарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:08Видео
«Да это же ИИ, меня уже задолбало ее видеть 😂». Чет Холмгрен не похож сам на себя в заставке ESPN
сегодня, 09:05Фото
Шэй Гилджес-Александер выписал блок-шот Руди Гоберу с явным нарушением правил
сегодня, 08:44Видео
Стефен Карри: «Мы с Сетом лазарет-братья»
сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА
2 минуты назад
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
59 минут назад
Дрю Юбенкс перенесет операцию на пальце
сегодня, 12:40
Короткометражка, спродюсированная Стивом Керром, получила премию «Оскар»
сегодня, 11:18
Душко Вуйошевич госпитализирован из-за проблем с сердцем и пересаженной почкой
сегодня, 09:50
В Общественной палате предложили временно запретить клубам, финансируемым государством, подписывать иностранных игроков
сегодня, 08:03
Санти Альдама получит ортобиологическую инъекцию в колено и пропустит неопределенное время
сегодня, 06:59
Ви Джей Эджкомб повис на кольце и прокрутился на 360 градусов после смазанного данка
сегодня, 06:24Видео
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия обыграла Испанию и другие результаты
сегодня, 04:05
Чемпионат Италии. 28 очков Карсена Эдвардса помогли «Виртусу» обыграть «Милан», трехочковый Миро Билана принес «Брешии» победу над «Кремоной» и другие результаты
вчера, 21:41
Рекомендуем