«Да это же ИИ, меня уже задолбало ее видеть 😂». Чет Холмгрен не похож сам на себя в заставке ESPN
Холмгрен подозревает ESPN в использовании ИИ для своего изображения.
В соцсетях завирусилась заставка c участием центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена, которую использует телеканал ESPN. В ней Холмгрен довольно сильно отличается от себя в реальности, и сам центровой это тоже заметил.
«Да это же ИИ, меня уже задолбало ее видеть 😂😂😂😂😂😂», – написал Холмгрен в соцсетях.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Чета Холмгрена
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арабский брат Холмгрена
Чет Ибн-Холгрэмуил в 36м сезоне сериала «Золотой Век».
Четик Хольмгренян
Это его в рамках Black history month перелицевали?
Это Чет-соблазнитель, это Чет - Казанова! :)
Это Чет-соблазнитель, это Чет - Казанова! :)
Артур Холмгрешков
Какой- то грустный турок ...
я его в Камеди Клаб видел
Чет должен быть доволен, так как здесь он выглядит гораздо симпатичнее) А то обычно когда его показывают мониторы от его красоты трескаться начинают
Холмгрена мог бы сыграть Бен Аффлек
Холмгрян
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем