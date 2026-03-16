«Да это же ИИ, меня уже задолбало ее видеть 😂». Чет Холмгрен не похож сам на себя в заставке ESPN

Холмгрен подозревает ESPN в использовании ИИ для своего изображения.

В соцсетях завирусилась заставка c участием центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена , которую использует телеканал ESPN. В ней Холмгрен довольно сильно отличается от себя в реальности, и сам центровой это тоже заметил.

«Да это же ИИ, меня уже задолбало ее видеть 😂😂😂😂😂😂», – написал Холмгрен в соцсетях.