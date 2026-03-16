Шэй Гилджес-Александер выписал блок-шот Руди Гоберу с явным нарушением правил

Судьи записали Гилджес-Александеру чистый блок-шот на Гобере.

В одном из моментов матча против «Миннесоты» защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер заблокировал бросок центрового Руди Гобера .

Гобер выразил свое недовольство судьям, считая, что на нем нарушили правила, но игра продолжилась, и «Тандер» набрали 2 очка в последовавшей атаке.

На показанном в трансляции повторе было видно, что Гилджес-Александер положил свою кисть на кисть Гобера, не достав до мяча.

Игра закончилась победой «Тандер» – 116:103.