Шэй Гилджес-Александер выписал блок-шот Руди Гоберу с явным нарушением правил

Судьи записали Гилджес-Александеру чистый блок-шот на Гобере.

В одном из моментов матча против «Миннесоты» защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер заблокировал бросок центрового Руди Гобера.

Гобер выразил свое недовольство судьям, считая, что на нем нарушили правила, но игра продолжилась, и «Тандер» набрали 2 очка в последовавшей атаке.

На показанном в трансляции повторе было видно, что Гилджес-Александер положил свою кисть на кисть Гобера, не достав до мяча.

Игра закончилась победой «Тандер» – 116:103.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
Если бы Гобер так действовал против ШГА, то штрафные без вопросов, а тут уж извините
Ответ Артур Артур
Недавно смотрел нарезку. Шга прыгает бросать, мяч вылетел из рук - фол
Ответ Олененок Бэмби
Комментарий скрыт
Мне вот интересно другое, почему именно оклу тянут? Почему мелкий рынок тянут? В чем в этом выгода
Ответ Illia Gray
Потому что иначе постоянным MVP и, возможно, чемпионом НБА был бы толстый, плохо говорящий по-английски, необщительный с прессой серб с такого же маленького рынка.
Ответ noke
эт хорошо что кроме Денвера и Оклахомы нет сильных команд)
Ну не знаю. Есть правила ФИБА, есть правила НБА, а есть, видимо, какая-то отдельная редакция для избранников комиссионера НБА. И по этой трактовке ШГА идеально чисто сыграл
Ну если так продолжиться в плей-офф, то Охламоны могут себе уже новые кольца заказывать
Ответ Jorge de Guzman
да они и так на 90 % чемпионы. Пожалуй только денвер в идеальной форме и без травм сможет их остановить.
Еще комментаторы такие сделали вид, что ничего не видели на повторе, еще хвалили его 😂
Ответ Мурзин Ринат
Берк же вроде комментировала? Ей теперь не с руки много видеть, она в прошлом сезоне нагорела, когда его подколола..))
Ну вот кто-то говорит, что это фигня, но когда таких моментов в каждой игре у Оклы пара-тройка, то это ещё как влияет, потому что в ответ они бегут и делают очки, и дело даже не самих очках, а в *momentum*, который появляется у них и теряется у соперников
Что характерно, как раз после єтого Минька рассьіпалась и пропустила рьівок.
впрочем, ничего нового
одна из самых мерзких команд с блатным судейством
Всегда нужен кто- то ( и игрок , и команда) в лиге , за которого бы могли болеть " молодые" , новые болельщики , только начинающие смотреть лигу ... И этот игрок ( и команда) не должны быть уже " заняты" другими , более старшими болельщиками ... Молодым может стать " обидно" , что те , кого они видят - не так популярны , как " легенды прошлого " ... Именно поэтому "молодые" очень обрадовались появлению , например, Карри и стали за него болеть ( иногда даже ставя его на один уровень с Джорданом) и ГСВ . Типа - " у вас были свои Быки с Джорданом , а у нас , в наше время - ГСВ с Карри ". Число молодых фанатов увеличилось ...
Именно поэтому лига сейчас создаёт новых " кумиров" для неофитов - в виде ШГА и Оклы . И будут их тащить дальше ...
Ответ Игорь Ерин
У ГС такая же защита была
Один раз - случайность
Два раза - совпадение
Если лет через пять появится ещё одна молодая команда, которой лига будет позволять защищаться как она хочет, то я поверю в закономерность.
Ответ Игорь Ерин
Никакая лига и медиа не заставят неофитов болеть за скучных ШГА и ОКС. Более неподходящих персонажей в принципе сложно найти на роль кумиров нового поколения
