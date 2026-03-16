Стефен Карри: «Мы с Сетом лазарет-братья»

Карри: Мы с Сетом лазарет-братья.

Во время прямой трансляции матча «Никс» – «Уорриорс» комментатор и легенда НБА Реджи Миллер спросил звездного защитника «воинов» Стефена Карри , каково это – играть на одной площадке с братом Сетом.

«Мы теперь лазарет-братья», – пошутил в ответ Стефен.

Старший Карри не играет уже больше месяца, пропустив последние 17 матчей из-за травмы колена.

Сет Карри , в свою очередь, сыграл всего четыре матча за «Уорриорс» и пропустил игру против «Никс» из-за травмы приводящей мышцы.

После проигрыша «Нью-Йорку» (107:110) «Голден Стэйт » имеет результат 32-35, занимая девятое место в Западной конференции.