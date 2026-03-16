Стефен Карри: «Мы с Сетом лазарет-братья»
Во время прямой трансляции матча «Никс» – «Уорриорс» комментатор и легенда НБА Реджи Миллер спросил звездного защитника «воинов» Стефена Карри, каково это – играть на одной площадке с братом Сетом.
«Мы теперь лазарет-братья», – пошутил в ответ Стефен.
Старший Карри не играет уже больше месяца, пропустив последние 17 матчей из-за травмы колена.
Сет Карри, в свою очередь, сыграл всего четыре матча за «Уорриорс» и пропустил игру против «Никс» из-за травмы приводящей мышцы.
После проигрыша «Нью-Йорку» (107:110) «Голден Стэйт» имеет результат 32-35, занимая девятое место в Западной конференции.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoop Central
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Hospital brothers
Он сказал Rehab brothers
BROTHERSSS
