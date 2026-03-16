В Общественной палате предложили временно запретить клубам, финансируемым государством, подписывать иностранных игроков
В ОП было озвучено предложение о моратории на иностранных игроков.
Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб считает, что нужно временно прекратить практику подписания иностранцев в российских спортивных клубах, финансируемых государством.
«Предлагаю сделать мораторий на наем зарубежных профессиональных спортсменов в команды, которые финансируются из средств госкомпаний, госкорпораций и средств региональных и муниципальных бюджетов», – сказал Гриб.
Это предложение касается игровых видов спорта (баскетбол, футбол, хоккей и так далее).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ТАСС
1 комментарий
Я, конечно, понимаю, что у нас в футболе разбираются все, но что даже грибы - вот это удивительно!
