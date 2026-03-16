  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • В Общественной палате предложили временно запретить клубам, финансируемым государством, подписывать иностранных игроков
1

В Общественной палате предложили временно запретить клубам, финансируемым государством, подписывать иностранных игроков

В ОП было озвучено предложение о моратории на иностранных игроков.

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб считает, что нужно временно прекратить практику подписания иностранцев в российских спортивных клубах, финансируемых государством.

«Предлагаю сделать мораторий на наем зарубежных профессиональных спортсменов в команды, которые финансируются из средств госкомпаний, госкорпораций и средств региональных и муниципальных бюджетов», – сказал Гриб.

Это предложение касается игровых видов спорта (баскетбол, футбол, хоккей и так далее).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ТАСС
logoЕдиная лига ВТБ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Я, конечно, понимаю, что у нас в футболе разбираются все, но что даже грибы - вот это удивительно!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
