В Общественной палате предложили временно запретить клубам, финансируемым государством, подписывать иностранных игроков

В ОП было озвучено предложение о моратории на иностранных игроков.

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб считает, что нужно временно прекратить практику подписания иностранцев в российских спортивных клубах, финансируемых государством.

«Предлагаю сделать мораторий на наем зарубежных профессиональных спортсменов в команды, которые финансируются из средств госкомпаний, госкорпораций и средств региональных и муниципальных бюджетов», – сказал Гриб.

Это предложение касается игровых видов спорта (баскетбол, футбол, хоккей и так далее).