Эл Хорфорд и Сет Карри пропустят минимум одну неделю

Хорфорд и Карри выбыли на ближайшие 7 дней.

«Голден Стэйт» сообщил, что центровой Эл Хорфорд и защитник Сет Карри пропустят как минимум неделю из-за травм, полученных в матче против «Миннесоты».

МРТ показала, что у Карри легкая степень растяжения приводящей мышцы, а у Хорфорда – легкая степень растяжения икроножной мышцы.

Хорфорд провел 43 матча за «Уорриорс», набирая в среднем 8,3 очка и 5 подбора. Карри пропустил значительную часть сезона из-за ишиаса и сыграл всего четыре раза с момента подписания контракта с клубом в начале декабря.

В игре против «Нью-Йорка» «Голден Стэйт » также недосчитался Дрэймонда Грина (спина), Кристапса Порзингиса (болезнь), Де’Энтони Мелтона (колено) и Стефена Карри (колено).