Санти Альдама получит ортобиологическую инъекцию в колено и пропустит неопределенное время

Альдама пройдет медицинскую процедуру.

Форвард «Мемфиса» Санти Альдама перенесет артроскопическую операцию на правом колене. В рамках процедуры он получит ортобиологическую инъекцию, призванную уменьшить дискомфорт.

Альдама не играл с 4 февраля из-за продолжающихся болей в колене. Форвард в среднем набирал рекордные за карьеру 14 очков и 6,7 подбора за 27,9 минуты на площадке в 43 матчах. 

Согласно пресс-релизу «Гриззлис», ожидается, что Альдама полностью восстановится. Более конкретные сроки будут предоставлены после того, как он перенесет процедуру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Мемфиса»
