Демар Дерозан стал самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков и 10+ передач

Дерозан набрал 41 очко и стал автором достижения.

Форвард «Сакраменто» Демар Дерозан набрал 41 очко в победном матче против «Юты» (116:111).

За 38 минут на площадке баскетболист попал 11 из 21 броска с игры, 1 из 3 трехочковых и 18 из 21 штрафных, добавив к этому 4 подбора и 11 передач.

В возрасте 36 лет и 220 дней Дерозан стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому удалось записать на свой счет 40+ очков и 10+ передач за игру, превзойдя достижение Джеймса Хардена (36 лет и 80 дней), установленное ранее в этом сезоне.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Неожиданно, неужели Леброн не набирал столько за эти годы
Ответ balloball
Набирал, но не раздавал 10 передач.
Есть непокорённая вершина для Леброна
Леброн: вызов принят!
Материалы по теме
«Сакраменто» подписал двухлетний контракт с Киллианом Хэйсом
вчера, 17:46
Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
вчера, 08:03
Расселл Уэстбрук обошел Леброна Джеймса и стал лидером по количеству трипл-даблов среди игроков, проводящих свой 18-й сезон в лиге
вчера, 06:16
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
33 минуты назад
Купер Флэгг: «У меня появилось огромное уважение к разыгрывающим. Я понял, насколько это выматывает»
43 минуты назад
Кавай Ленард пропустит матч с «Сан-Антонио» из-за травмы голеностопа
сегодня, 20:33
Лука Дончич и Бэм Адебайо стали лучшими игроками недели в НБА
сегодня, 20:00
Тим Каваками: «Уорриорз» не захотят платить Подземски столько же, сколько Джордану Пулу»
сегодня, 19:48
Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»
сегодня, 19:15
Эван Мобли: «В этом сезоне я хотел выйти на новый уровень, но не все идет по плану»
сегодня, 18:44
Деррик Уайт – Люку Корнету: «Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило»
сегодня, 18:28
Билл Симмонс: «Травма Леброна пошла на пользу «Лейкерс»
сегодня, 17:53
Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы
сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
сегодня, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
сегодня, 19:28
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
сегодня, 18:56
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
сегодня, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
сегодня, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
сегодня, 16:44
83 очка Адебайо, возвращение Тейтума, рекорд Гилджеса-Александера, гонка за MVP и восточные расклады. Главное в НБА
сегодня, 16:15ВидеоСпортс"
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 15:37
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
сегодня, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:31Видео
Рекомендуем