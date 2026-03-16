Демар Дерозан стал самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков и 10+ передач
Дерозан набрал 41 очко и стал автором достижения.
Форвард «Сакраменто» Демар Дерозан набрал 41 очко в победном матче против «Юты» (116:111).
За 38 минут на площадке баскетболист попал 11 из 21 броска с игры, 1 из 3 трехочковых и 18 из 21 штрафных, добавив к этому 4 подбора и 11 передач.
В возрасте 36 лет и 220 дней Дерозан стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому удалось записать на свой счет 40+ очков и 10+ передач за игру, превзойдя достижение Джеймса Хардена (36 лет и 80 дней), установленное ранее в этом сезоне.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неожиданно, неужели Леброн не набирал столько за эти годы
Набирал, но не раздавал 10 передач.
Есть непокорённая вершина для Леброна
Леброн: вызов принят!
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем