Демар Дерозан стал самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков и 10+ передач

Форвард «Сакраменто » Демар Дерозан набрал 41 очко в победном матче против «Юты» (116:111).

За 38 минут на площадке баскетболист попал 11 из 21 броска с игры, 1 из 3 трехочковых и 18 из 21 штрафных, добавив к этому 4 подбора и 11 передач.

В возрасте 36 лет и 220 дней Дерозан стал самым возрастным игроком в истории НБА , которому удалось записать на свой счет 40+ очков и 10+ передач за игру, превзойдя достижение Джеймса Хардена (36 лет и 80 дней), установленное ранее в этом сезоне.