Ви Джей Эджкомб повис на кольце и прокрутился на 360 градусов после смазанного данка
Эджкомб продемонстрировал растяжку рук, покрутившись на кольце.
В одном из моментов игры против «Бруклина» новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб не смог забросить сверху и повис на кольце, прокрутившись на 360 градусов.
Матч закончилс победой «Сиксерс» (104:97), на счету Эджкомба 16 очков (6 из 13 с игры), 4 подбора и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
Хоть неудачные попытки будут эффектными