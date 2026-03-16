О′Нил поддержал Адебайо: «Всем маленьким детишкам: если у вас есть шанс войти в историю – вы обязаны за него ухватиться»
Легендарный центровой, а ныне телеведущий Шакил О′Нил выступил в защиту центрового «Майами» Бэма Адебайо, подвергающегося критике за стиль, в котором он набрал 83 очка и превзошел результат Кобе Брайанта (81).
«Я рад за Бэма... Многие говорят: «он гнался за рекордом». А ОН И ДОЛЖЕН! Всем маленьким детишкам: если у вас есть шанс войти в историю – вы обязаны за него ухватиться», – сказал О′Нил.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
«Кто на Бэма за Кобе обижается, тот в куйню в следующей жизни перерождается».
(вроде Джэйсон Стэтхэм сказал)