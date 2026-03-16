О′Нил поддержал Адебайо: «Всем маленьким детишкам: если у вас есть шанс войти в историю – вы обязаны за него ухватиться»

О′Нил рад, что Адебайо набрал 83 очка.

 Легендарный центровой, а ныне телеведущий Шакил О′Нил выступил в защиту центрового «Майами» Бэма Адебайо, подвергающегося критике за стиль, в котором он набрал 83 очка и превзошел результат Кобе Брайанта (81).

«Я рад за Бэма... Многие говорят: «он гнался за рекордом». А ОН И ДОЛЖЕН! Всем маленьким детишкам: если у вас есть шанс войти в историю – вы обязаны за него ухватиться», – сказал О′Нил.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
База.
«Кто на Бэма за Кобе обижается, тот в куйню в следующей жизни перерождается».
(вроде Джэйсон Стэтхэм сказал)
Значит очки читерить штрафными можно, даже если ведешь под 30 в конце игры, а счет сравнивать специально промахиваясь штрафным нельзя. Все понятно.
Адебайо - молодец! В любом случае. Те, кто сомневаются в его рекорде, пусть сами выйдут и наберут 85 очков в одной игре.
Ответ alex023
Причем на любом уровне
Ответ alex023
Хорошо тебе, должно быть, живется с такой логикой
