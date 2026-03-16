О′Нил поддержал Адебайо: «Всем маленьким детишкам: если у вас есть шанс войти в историю – вы обязаны за него ухватиться»

О′Нил рад, что Адебайо набрал 83 очка.

Легендарный центровой, а ныне телеведущий Шакил О ′Нил выступил в защиту центрового «Майами » Бэма Адебайо , подвергающегося критике за стиль, в котором он набрал 83 очка и превзошел результат Кобе Брайанта (81).

«Я рад за Бэма... Многие говорят: «он гнался за рекордом». А ОН И ДОЛЖЕН! Всем маленьким детишкам: если у вас есть шанс войти в историю – вы обязаны за него ухватиться», – сказал О′Нил.