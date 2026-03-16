Купер Флэгг стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 25+ очков, 10+ передач и 5+ подборов
Флэгг отметился очередным достижением.
Новичок «Далласа» Купер Флэгг стал самым результативным игроком победного матча против «Кливленда» (130:120), набрав 27 очков.
Молодой форвард реализовал 10 из 17 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 6 из 8 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 10 передач.
Флэгг (19 лет, 84 дня) стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось в матче регулярного чемпионата набрать 25+ очков, 10+ передач и 5+ подборов.
Только Леброн Джеймс (18 лет, 355 дней в игре против «Чикаго» 20 декабря 2003 года) сделал это в более юном возрасте.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо разделить Новичка Года между Флэггом и Книппелем
нереально, что Леброн по умолчанию по обе стороны рекордов - как самый молодой и как самый возрастной.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем