  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
Видео
2

Купер Флэгг стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 25+ очков, 10+ передач и 5+ подборов

Флэгг отметился очередным достижением.

Новичок «Далласа» Купер Флэгг стал самым результативным игроком победного матча против «Кливленда» (130:120), набрав 27 очков.

Молодой форвард реализовал 10 из 17 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 6 из 8 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 10 передач.

Флэгг (19 лет, 84 дня) стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось в матче регулярного чемпионата набрать 25+ очков, 10+ передач и 5+ подборов.

Только Леброн Джеймс (18 лет, 355 дней в игре против «Чикаго» 20 декабря 2003 года) сделал это в более юном возрасте.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoКупер Флэгг
logoНБА
logoКливленд
logoБаскетбол - видео
logoДаллас
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо разделить Новичка Года между Флэггом и Книппелем
нереально, что Леброн по умолчанию по обе стороны рекордов - как самый молодой и как самый возрастной.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем