Купер Флэгг стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 25+ очков, 10+ передач и 5+ подборов

Флэгг отметился очередным достижением.

Новичок «Далласа » Купер Флэгг стал самым результативным игроком победного матча против «Кливленда » (130:120), набрав 27 очков.

Молодой форвард реализовал 10 из 17 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 6 из 8 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 10 передач.

Флэгг (19 лет, 84 дня) стал вторым самым молодым игроком в истории НБА , которому удалось в матче регулярного чемпионата набрать 25+ очков, 10+ передач и 5+ подборов.

Только Леброн Джеймс (18 лет, 355 дней в игре против «Чикаго» 20 декабря 2003 года) сделал это в более юном возрасте.