  • Судьи ошибочно отправили Остина Ривза на линию штрафных в концовке основного времени игры с «Денвером»
Судьи ошибочно отправили Остина Ривза на линию штрафных в концовке основного времени игры с «Денвером»

Ривз не должен был пробивать штрафные в одном из напряженных моментов.

За 9,2 секунды до конца четвертой четверти при счете 116:113 в пользу «Наггетс», защитник «Лейкерс» Остин Ривз направился на линию штрафных после фола форварда Спенсера Джонса, совершенного сразу после вбрасывания мяча в игру.

Однако, согласно отчету НБА о последних двух минутах, Джонс «чисто выбил мяч у Ривза» – это должен был быть чистый отбор с последующим уходом мяча в аут. Вместо этого Ривз отправился на линию и сократил отставание «Лейкерс» до одного очка. 

После этого момента «Денвер» снова увеличил преимущество до 3 очков, а Ривз снова заработал штрафные. Защитник «Лейкерс» забил первый, а затем намеренно промахнулся со второго, после чего подобрал мяч и сравнял счет.

В овертайме «Лейкерс» обыграли «Наггетс» (127:125) благодаря победному броску Луки Дончича.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
я по-серьезному думаю, что у судей в НБА есть список игроков с подкрученными супергеройскими качествами. Рейтиги как в компьютерной игре.
Например, ШГА, Дончич - монстры нападения. Если они идут к кольцу, то они "в чуриках")), трогать их нельзя, минус 50% к возможностям защиты.
Если защищается Карузо или Смарт, то фолы свистятся в 2 раза реже, потому что они в спец документе указаны как "брутальные умелые защитники" и им можно намного больше в защите. Если эти же двое + Ривз подставляются в защите, то это почти на 100% фол в нападении, этим можно и двигаться немного и ногу подтаскивать в момент подставления под атакующего.
Ну а вот в этом моменте, например, все сошлось. Ривз - суператака, Джонс - увалень и новичок без авторитета с околонулевым рейтингом. Плюс последние секунды, судьи заранее настроились на тактический фол в защите
Ответ fridzon
я думаю проще, судьи в НБА судят очень плохо. Они и в играх аутсайдеров иногда такое свистят, что за голову хватаются все.
Ответ fridzon
Тогда самая сложная работа в мире это судить серию ЛАЛ-Оклахома, где Смарт опекает Шая, а Карузыч Дончича. Совершенно непонятно, что делать в этой ситуации судье.

Поэтому такую серию надо не допустить любой ценой. Секретная директива АС на сей счет уже выпущена.
Самое смешное что свистнул судья, который стоял в 20 см от ситуации и всё видел)

хотя помните судью, который за ставки сидел? он же в книге написал что НБА заставляли засуживать Кингс( и всякие приколы, типа судьи ставили бабки на то, кто первый свистнет, или наоборот проиграет тот, кто первый свистнет фол), но кроме опального судьи никто не пострадал)
Ответ Ужратый Гусениц
Да, да, Тим Донахи удивительные вещи писал про судей
Ответ 3pointmaster
и все сделали вид что ничего не произошло)
... Зато поражает как стали свистеть 3 сек. в каждом матче, по нескольку раз, при отсутствии фолов за пробежку,.. Ощущение, что это просто мода на определённые свистки.
Материалы по теме
Редик о нырке Джеймса за мячом: «За 23 года я не видел, чтобы он так вытягивался. Так играют на победу»
вчера, 07:46
Остин Ривз специально смазал штрафной и перевел игру с «Денвером» в овертайм
вчера, 04:48Видео
Лука Дончич принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, забросив средний за 0,5 секунды до конца
вчера, 04:30Видео
