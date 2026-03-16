Судьи ошибочно отправили Остина Ривза на линию штрафных в концовке основного времени игры с «Денвером»

Ривз не должен был пробивать штрафные в одном из напряженных моментов.

За 9,2 секунды до конца четвертой четверти при счете 116:113 в пользу «Наггетс», защитник «Лейкерс» Остин Ривз направился на линию штрафных после фола форварда Спенсера Джонса , совершенного сразу после вбрасывания мяча в игру.

Однако, согласно отчету НБА о последних двух минутах, Джонс «чисто выбил мяч у Ривза» – это должен был быть чистый отбор с последующим уходом мяча в аут. Вместо этого Ривз отправился на линию и сократил отставание «Лейкерс» до одного очка.

После этого момента «Денвер » снова увеличил преимущество до 3 очков, а Ривз снова заработал штрафные. Защитник «Лейкерс » забил первый, а затем намеренно промахнулся со второго , после чего подобрал мяч и сравнял счет.

В овертайме «Лейкерс» обыграли «Наггетс» (127:125) благодаря победному броску Луки Дончича.