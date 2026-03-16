Судьи ошибочно отправили Остина Ривза на линию штрафных в концовке основного времени игры с «Денвером»
За 9,2 секунды до конца четвертой четверти при счете 116:113 в пользу «Наггетс», защитник «Лейкерс» Остин Ривз направился на линию штрафных после фола форварда Спенсера Джонса, совершенного сразу после вбрасывания мяча в игру.
Однако, согласно отчету НБА о последних двух минутах, Джонс «чисто выбил мяч у Ривза» – это должен был быть чистый отбор с последующим уходом мяча в аут. Вместо этого Ривз отправился на линию и сократил отставание «Лейкерс» до одного очка.
После этого момента «Денвер» снова увеличил преимущество до 3 очков, а Ривз снова заработал штрафные. Защитник «Лейкерс» забил первый, а затем намеренно промахнулся со второго, после чего подобрал мяч и сравнял счет.
В овертайме «Лейкерс» обыграли «Наггетс» (127:125) благодаря победному броску Луки Дончича.
Например, ШГА, Дончич - монстры нападения. Если они идут к кольцу, то они "в чуриках")), трогать их нельзя, минус 50% к возможностям защиты.
Если защищается Карузо или Смарт, то фолы свистятся в 2 раза реже, потому что они в спец документе указаны как "брутальные умелые защитники" и им можно намного больше в защите. Если эти же двое + Ривз подставляются в защите, то это почти на 100% фол в нападении, этим можно и двигаться немного и ногу подтаскивать в момент подставления под атакующего.
Ну а вот в этом моменте, например, все сошлось. Ривз - суператака, Джонс - увалень и новичок без авторитета с околонулевым рейтингом. Плюс последние секунды, судьи заранее настроились на тактический фол в защите
Поэтому такую серию надо не допустить любой ценой. Секретная директива АС на сей счет уже выпущена.
хотя помните судью, который за ставки сидел? он же в книге написал что НБА заставляли засуживать Кингс( и всякие приколы, типа судьи ставили бабки на то, кто первый свистнет, или наоборот проиграет тот, кто первый свистнет фол), но кроме опального судьи никто не пострадал)