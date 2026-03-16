Виктор Вембаньяма: «Сейчас я сфокусирован на заботе о своем теле, потому что хочу стать MVP и DPOY»
Вембаньяма выразил желание стать обладателем двух главных личных наград.
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма откровенно озвучил свое желание выиграть награды и «Самому ценному игроку», и «Лучшему защищающемуся».
«Сейчас я сфокусирован на заботе о своем теле, потому что хочу стать MVP и DPOY. Так что я постараюсь выложиться по полной с этого момента и до конца сезона. Буду усиленно следить за своим восстановлением, за своим сном, за своим режимом, чтобы быть готовым помочь команде», – заявил Вембаньяма.
Только пять игроков в истории НБА завоевали за карьеру и MVP, и DPOY: Майкл Джордан, Хаким Оладжувон, Дэвид Робинсон, Кевин Гарнетт и Яннис Адетокумбо.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
Мне вот интересно долго ли он вообще играть сможет, как правило игроки с такой конституцией не имееют длинной карьеры. Видимо он это и сам понимает, поэтому так и говорит, что сильно на здоровье сфокусирован. В целом то правильный подход от него. Сейчас тебя все на руках носят, но стоит переломаться разок ( а у него этот риск намного выше) и про тебя все забудут. Правильно он все делает.