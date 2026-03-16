Виктор Вембаньяма: «Сейчас я сфокусирован на заботе о своем теле, потому что хочу стать MVP и DPOY»

Вембаньяма выразил желание стать обладателем двух главных личных наград.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма откровенно озвучил свое желание выиграть награды и «Самому ценному игроку», и «Лучшему защищающемуся».

«Сейчас я сфокусирован на заботе о своем теле, потому что хочу стать MVP и DPOY. Так что я постараюсь выложиться по полной с этого момента и до конца сезона. Буду усиленно следить за своим восстановлением, за своим сном, за своим режимом, чтобы быть готовым помочь команде», – заявил Вембаньяма.

Только пять игроков в истории НБА завоевали за карьеру и MVP, и DPOY: Майкл Джордан, Хаким Оладжувон, Дэвид Робинсон, Кевин Гарнетт и Яннис Адетокумбо.