Виктор Вембаньяма: «Сейчас я сфокусирован на заботе о своем теле, потому что хочу стать MVP и DPOY»

Вембаньяма выразил желание стать обладателем двух главных личных наград.

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма откровенно озвучил свое желание выиграть награды и «Самому ценному игроку», и «Лучшему защищающемуся».

«Сейчас я сфокусирован на заботе о своем теле, потому что хочу стать MVP и DPOY. Так что я постараюсь выложиться по полной с этого момента и до конца сезона. Буду усиленно следить за своим восстановлением, за своим сном, за своим режимом, чтобы быть готовым помочь команде», – заявил Вембаньяма.

Только пять игроков в истории НБА завоевали за карьеру и MVP, и DPOY: Майкл Джордан, Хаким Оладжувон, Дэвид Робинсон, Кевин Гарнетт и Яннис Адетокумбо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
Поражаюсь некоторым комментаторам. Неужели перед начала все сезона все думали, что Сперс будут идти вторыми на западе? Все говорили их потолок максимум 6 место. А тут команда просто в нескольких победах от команды, которая должна была победить рекорд гсв в регулярке. Лучший игрок команды играет меньше 30 минут, оказывает влияние на двух сторонах. Или некоторые реально думают, что команда прибавила из за чемпионского ДНК Люка? Да спрогрессировали многие игроки и тренер. Но блин без Вити это не команда, которая бы занимала ВТОРОЕ место.
Ответ mrgtosh
Без Вити там в защите будет огромная дыра, если вообще она будет. Одним только своим присутствием некоторые игроки даже не думают о краске)
Ответ mrgtosh
Без него это просто средняя крепкая команда...
Мне вот интересно долго ли он вообще играть сможет, как правило игроки с такой конституцией не имееют длинной карьеры. Видимо он это и сам понимает, поэтому так и говорит, что сильно на здоровье сфокусирован. В целом то правильный подход от него. Сейчас тебя все на руках носят, но стоит переломаться разок ( а у него этот риск намного выше) и про тебя все забудут. Правильно он все делает.
И на данный момент, только Хаким, Майкл и Яннис выиграли награды MVP и DPOY в одном сезоне
Ответ felipe89
а я читал статью о Майкле, что он своей наградой лучшего защитника гордился даже больше, чем МВП
Это он ещё не следил что-ли усиленно и так играл?)
Вполне реально учитывая результаты команды и перфомансы Виктора
Лучше забить на награды, а силы приберечь на по.
DPOY - да, а MVP не в этом сезоне
Ответ Плейбуки Дока Риверса
За МВП побороться тоже способен, я бы даже сказал, что сейчас у него самые высокие шансы среди всех кандидатов, чтобы подвинуть ШГА, так как кроме очень сильной игры ещё и медийка на высоком уровне, а в Америке это любят. Ну и не забываем в чью пользу результат личных встреч.
Ответ Sm0k1n
Вемби меньше игр сыграл, и у буков есть ШГА и все остальные., и даже среди остальных он не первый. За ШГА побитие рекорда Уилта. Ну и ещё, мнек кажется, что те кто голосуют не захотят, чтобы Витя стал самым молодым МВП.
