Видео
17

Яннис Адетокумбо повредил колено после данка, медштаб не позволил ему вернуться в игру

Адетокумбо травмировал колено.

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо покинул площадку матча против «Индианы» после того, как неудачно приземлился, завершая данк в конце третьей четверти.

Адетокумбо ненадолго остался в игре и снова забросил сверху в следующем владении «Бакс», однако затем отправился в раздевалку.

Баскетболист хотел вернуться на площадку, но медштаб команды не позволил ему это сделать.

Форвард успел набрать 31 очко, 14 подборов и 8 передач за 30 минут. «Бакс» выиграли матч – 134:123.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoМилуоки
logoИндиана
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
травмы
logoБаскетбол - видео
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень надеюсь, что ЛАЛ откажутся от идеи бороться за него в межсезонье.

Во-первых, я не вижу сочетаемости их с Дончичем, поскольку каждому из них нужен мяч. Во-вторых, Яннис стал очень травматичен, что с возрастом будет только ухудшаться.

По мне, гораздо привлекательней вариант с отказом от ЛеБрона, подписанием центра (условного Кесслера) и выменивание на активы, которые появятся (2 доп драфт пика 1Р) 3&D вингов.
Ответ scramcha
Яннису достаточно мяча в нужную позицию, на забегание, а не стучать им все 24 секунды, по этому сочетаемость его с Дончичем, который конфетки раздаёт вполне себе нормальная.
Ответ scramcha
Да как Лал будет за него бороться в межсезонье? У них контрактов нет, чтобы уровнять 54 миллиона Яниса
Если это не симуляция ради сброса цены, то, похоже, Яннис заканчивается. И поэтому, хорошо, что Майами не стали отдавать за него полцарства
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
