Яннис Адетокумбо повредил колено после данка, медштаб не позволил ему вернуться в игру
Адетокумбо травмировал колено.
Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо покинул площадку матча против «Индианы» после того, как неудачно приземлился, завершая данк в конце третьей четверти.
Адетокумбо ненадолго остался в игре и снова забросил сверху в следующем владении «Бакс», однако затем отправился в раздевалку.
Баскетболист хотел вернуться на площадку, но медштаб команды не позволил ему это сделать.
Форвард успел набрать 31 очко, 14 подборов и 8 передач за 30 минут. «Бакс» выиграли матч – 134:123.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Во-первых, я не вижу сочетаемости их с Дончичем, поскольку каждому из них нужен мяч. Во-вторых, Яннис стал очень травматичен, что с возрастом будет только ухудшаться.
По мне, гораздо привлекательней вариант с отказом от ЛеБрона, подписанием центра (условного Кесслера) и выменивание на активы, которые появятся (2 доп драфт пика 1Р) 3&D вингов.