Яннис Адетокумбо повредил колено после данка, медштаб не позволил ему вернуться в игру

Адетокумбо травмировал колено.

Суперзвезда «Милуоки » Яннис Адетокумбо покинул площадку матча против «Индианы» после того, как неудачно приземлился, завершая данк в конце третьей четверти.

Адетокумбо ненадолго остался в игре и снова забросил сверху в следующем владении «Бакс», однако затем отправился в раздевалку.

Баскетболист хотел вернуться на площадку, но медштаб команды не позволил ему это сделать.

Форвард успел набрать 31 очко, 14 подборов и 8 передач за 30 минут. «Бакс» выиграли матч – 134:123.