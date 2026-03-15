Стипе Кулиш: Нам не хватило Душана Беслача, чтобы остановить «Локо» под щитом.

Главный тренер «Автодора » Стипе Кулиш назвал главную причину поражения от «Локомотива » (69:87) – провал в борьбе за подборы.

«Когда ты играешь против команды, которая сильно превосходит тебя в плане физики – как «Локомотив» нас, – ты словно ходишь по тонкму льду. Тебе нужно сохранять максимальную концентрацию все 40 минут, иначе соперник моментально приберет игру к своим рукам, что мы и увидели в 4-й четверти.

Нашей задачей на этот матч было контролировать быстрые переходы соперника и подборы на нашем щите. Со второй задачей мы не справились – «Локо» взял на нашем щите 18 отскоков и большую часть конвертировал в набранные очки. Нам очень не хватало Душана Беслача, который дает нам широкие возможности на своей позиции. С ним мы бы не позволили сопернику так хозяйничать на нашем щите и чаще наказывали бы их на смене при пик-н-роллах.

Но в целом мы провели хорошую игру. Многими аспектами я доволен, особенно старанием, которое мы прикладывали до последних минут», – подчеркнул хорватский специалист.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Автодор» проведет 19 марта дома против ЦСКА.