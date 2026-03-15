  • Томислав Томович о победе над «Автодором»: «Результат хороший, но это единственное, чем я доволен по итогам матча»
Тренер «Локомотива» выразил недовольства игрой команды в матче с «Автодором».

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович остался недоволен отношением команды в матче с «Автодором», несмотря на уверенную победу (87:69).

«Результат хороший, но это единственное, чем я доволен по итогам матча. Мы не показали самого главного, о чем я просил перед матчем, о чем я говорю команде каждый день – правильного отношения.

Надо уважать каждого соперника, и это уважение должно проявляться в том, что ты выкладываешься на максимум. У тебя не получится играть на пределе в больших матчах, если ты не тренируешься делать это вне зависимости от соперника.

Сегодня в большом перерыве мне удалось достучаться до команды, но с отношением надо что-то делать», – заявил Томович после игры.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» проведет 22 марта на выезде против «Зенита».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
