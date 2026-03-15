«Жоан не так часто краснеет от гнева и меньше ругается». Карлик Джонс сравнил Пеньярройю с Обрадовичем

Разыгрывающий «Партизана» сравнил Пеньярройю с Обрадовичем.

Разыгрывающий «Партизана » Карлик Джонс сравнил главного тренера «Партизана » Жоана Пеньярройю с легендарным Желько Обрадовичем, покинувшим клуб в конце прошлого года.

«Я бы сказал, что Жоан менее эмоционален, чем Желько, но в целом они похожи. Жоан не так часто краснеет от гнева и меньше ругается.

Это не значит, что он не выражает разочарование и не делает нам замечаний, когда мы играем плохо или совершаем ошибки – в этом он такой же, как и Обрадович.

У нас нет другого выбора, кроме как правильно реагировать: мы уважаем его, потому что он пришел в непростой момент. Мы проигрывали, и кто знает, на чем тогда были сосредоточены наши мысли – из‑за изменений в тренерском штабе и составе команды», – поделился Джонс.