«Жоан не так часто краснеет от гнева и меньше ругается». Карлик Джонс сравнил Пеньярройю с Обрадовичем
Разыгрывающий «Партизана» Карлик Джонс сравнил главного тренера «Партизана» Жоана Пеньярройю с легендарным Желько Обрадовичем, покинувшим клуб в конце прошлого года.
«Я бы сказал, что Жоан менее эмоционален, чем Желько, но в целом они похожи. Жоан не так часто краснеет от гнева и меньше ругается.
Это не значит, что он не выражает разочарование и не делает нам замечаний, когда мы играем плохо или совершаем ошибки – в этом он такой же, как и Обрадович.
У нас нет другого выбора, кроме как правильно реагировать: мы уважаем его, потому что он пришел в непростой момент. Мы проигрывали, и кто знает, на чем тогда были сосредоточены наши мысли – из‑за изменений в тренерском штабе и составе команды», – поделился Джонс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
