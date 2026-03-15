Сергей Кущенко о «Финале четырех» Кубке России: «Все матчи получились напряженными, а уровень организации – на высоте»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высоко оценил организацию «Финала четырех» Кубка России во Владивостоке.
«В «Финале Четырех» Кубка России приняли участие три клуба из системы Единой Лиги ВТБ и борьба во Владивостоке во всех матчах получилась очень напряженной. Поздравляем клуб Единой Лиги ВТБ – МБА-МАИ, с первым титулом в истории!
Отдельно отмечу организацию Кубка и проведение мероприятия в кампусе – это совершенно новая история и идея. Все очень красиво подано – шоу на открытии было великолепным, очень понравился живой оркестр.
Во Владивостоке на матчах присутствовали первые лица региона – это показывает большое внимание к нашему виду спорта и конкретно к «Финалу Четырех». С губернатором Приморского края – Олегом Николаевичем Кожемяко, мы обсудили развитие профессиональной команды в городе Владивостоке. Уверен, что яркие баскетбольные мероприятия должны чаще проводиться в Приморском крае», – заявил Кущенко.
Напомним, в решающем матче турнира МБА-МАИ впервые в истории завоевала трофей, обыграв «Пари НН» со счетом 68:67.