  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Кущенко о «Финале четырех» Кубке России: «Все матчи получились напряженными, а уровень организации – на высоте»
0

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высоко оценил организацию «Финала четырех» Кубка России во Владивостоке.

«В «Финале Четырех» Кубка России приняли участие три клуба из системы Единой Лиги ВТБ и борьба во Владивостоке во всех матчах получилась очень напряженной. Поздравляем клуб Единой Лиги ВТБ – МБА-МАИ, с первым титулом в истории!

Отдельно отмечу организацию Кубка и проведение мероприятия в кампусе – это совершенно новая история и идея. Все очень красиво подано – шоу на открытии было великолепным, очень понравился живой оркестр.

Во Владивостоке на матчах присутствовали первые лица региона – это показывает большое внимание к нашему виду спорта и конкретно к «Финалу Четырех». С губернатором Приморского края – Олегом Николаевичем Кожемяко, мы обсудили развитие профессиональной команды в городе Владивостоке. Уверен, что яркие баскетбольные мероприятия должны чаще проводиться в Приморском крае», – заявил Кущенко.

Напомним, в решающем матче турнира МБА-МАИ впервые в истории завоевала трофей, обыграв «Пари НН» со счетом 68:67.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Кубок России
logoСергей Кущенко
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем