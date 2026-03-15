Джош Гидди: Игра изменилась, и трипл‑даблы уже не значат то же, что раньше.

Джош Гидди оформил 18-й трипл-дабл в форме «Буллз» в матче против «Клипперс» (108:119). Австралийский разыгрывающий занимает 2-е место в истории «Чикаго» по этому показателю. Рекордсменом является Майкл Джордан (28).

«Всякий раз, когда твое имя упоминают рядом с такими игроками, которые находятся в высшем эшелоне баскетболистов – это очень особенное и нереальное ощущение. Но, думаю, игра изменилась, и трипл‑даблы, возможно, уже не значат то же, что раньше. Но всякий раз, когда твое имя ставят в один ряд с такими великими игроками, это всегда честь, и я не воспринимаю это как должное», – отметил 23-летний баскетболист.

В текущем сезоне Гидди набирает в среднем 18 очков, 8,4 подбора и 8,8 передачи за матч. «Чикаго » с результатом 27-40 занимает 12-е место на Востоке.