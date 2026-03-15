Кендрик Перкинс об Алперене Шенгюне: «Нельзя выкладываться на 110% в нападении и лишь 40% в защите»

Кендрик Перкинс раскритиковал Шенгюна за недостаток самоотдачи в обороне.

Кендрик Перкинс резко высказался о защите центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна.

«Он заставляет меня буквально содрогаться. По уровню таланта он совсем не соответствует моим ожиданиям. В атаке у него есть все, но дело в настрое, братан!

Дилан Харпер сказал, что они атаковали его пятнадцать раз подряд. Понимаете, насколько это неуважительно? Они знают, что ты не готов встать твердо на ноги, сделать пару чертовых шагов в защите и гордиться тем, что защищаешься.

Стивен Адамс выбыл до конца сезона, в какой‑то момент ты обязан сказать себе: «Я стану опорой этой защиты». Нельзя выкладываться на 110% в нападении и лишь 40% в защите», – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
8 комментариев
"То ли дело я: в защите был как лев, особенно когда Грифин унижал меня" - добавил Перкинс.
Мне было бы очень интересно почитать, что говорят по поводу нынешней НБА Карим, Доктор Джей и т.д. А то через раз Кендрик Перкинс и Чендлер Парсонс
Почему?
Дончич вон так и делает
...тема обмена Шенгюна на Янниса актуальнее и актуальнее, Кексик все правильно о нем писал в поддельном твиттере )))
Оба процента меньше)
Материалы по теме
Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
вчера, 12:16
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
14 марта, 18:53
В НБА новая математика: теперь считают не трехочковые, а владения
14 марта, 06:30
Рекомендуем
Главные новости
Брэндон Ингрэм набрал 34 очка в победной игре против «Детройта»
13 минут назадВидео
Яннис Адетокумбо повредил колено после данка, медштаб не позволил ему вернуться в игру
31 минуту назадВидео
НБА. 34 очка Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» справиться с «Детройтом», «Нью-Йорк» отыгрался с «-21» и взял верх над «Голден Стэйт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие матчи
46 минут назадLive
Кендрик Перкинс: «История с фейковым аккаунтом Дюрэнта повлияла на атмосферу в «Хьюстоне»
вчера, 20:48
Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками
вчера, 20:02Видео
Айзейя Стюарт выбыл на неопределенный срок из‑за растяжения икроножной мышцы
вчера, 19:38
Андреас Пистиолис о поражении от УНИКСа: «Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА – выйти против нас ослабленным составом»
вчера, 19:15
Велимир Перасович о матче с ЦСКА: «Мы выиграли подбор с огромным отрывом даже без Рейнольдса»
вчера, 18:58
Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – это Майкл Джексон баскетбола»
вчера, 18:14
«Сакраменто» подписал двухлетний контракт с Киллианом Хэйсом
вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 28 очков Карсена Эдвардса помогли «Виртусу» обыграть «Милан», трехочковый Миро Билана принес «Брешии» победу над «Кремоной» и другие результаты
вчера, 21:41
Адриатическая лига. «Дубай» разобрался с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие результаты
вчера, 21:30
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия играет с Испанией и другие матчи
вчера, 21:27Live
Чемпионат Франции. «Нантер» победил «Страсбур», «Париж» проиграл «Гравлин-Дюнкерку» в овертайме
вчера, 20:58
ACB. «Реал» обыграл «Форса Льейду», «Ховентуд» выиграл у «Барселоны» и другие результаты
вчера, 20:18
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Бешикташа», «Мерсин» разгромил «Галатасарай» и другие результаты
вчера, 19:48
Саша Везенков об убийстве болельщика ПАОКа: «Сколько еще невинных людей погибнет из-за цвета футболки?»
вчера, 18:45
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «Это был типичный финал: мало очков, много борьбы и интриги»
вчера, 17:29
Чемпионат Греции. 28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» победить АЕК, «Паниониос» проиграл «Олимпиакосу»
вчера, 17:17
Василий Карасев о победе в финале Кубка России: «В концовке баскетбольный бог оказался на нашей стороне»
вчера, 17:05
Рекомендуем