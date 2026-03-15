Кендрик Перкинс об Алперене Шенгюне: «Нельзя выкладываться на 110% в нападении и лишь 40% в защите»
Кендрик Перкинс резко высказался о защите центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна.
«Он заставляет меня буквально содрогаться. По уровню таланта он совсем не соответствует моим ожиданиям. В атаке у него есть все, но дело в настрое, братан!
Дилан Харпер сказал, что они атаковали его пятнадцать раз подряд. Понимаете, насколько это неуважительно? Они знают, что ты не готов встать твердо на ноги, сделать пару чертовых шагов в защите и гордиться тем, что защищаешься.
Стивен Адамс выбыл до конца сезона, в какой‑то момент ты обязан сказать себе: «Я стану опорой этой защиты». Нельзя выкладываться на 110% в нападении и лишь 40% в защите», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
