  • Владимир Дячок: «Надо создать условия, чтобы все команды Единой лиги ВТБ участвовали в Кубке России»
Генеральный секретарь РФБ подвел итоги «Финала четырех» Кубка России.

МБА-МАИ впервые в истории завоевала Кубок России, обыграв в финале «Пари НН» со счетом 68:67. Генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок прокомментировал результат и заявил о заинтересованности в расширении участия клубов Единой лиги ВТБ в Кубке России.

«Потрясающий финал стал вишенкой на торте под названием «Финал четырех» Кубка России! Судьба всех четырех матчей решалась на последних минутах, один матч игрался в два овертайма, а финал мог завершиться броском с сиреной!

По итогам турнира надо думать над тем, как создавать все условия для того, чтобы все команды Единой лиги выступали в Кубке страны. Не сомневаюсь, что и «Нижний Новгород», и МБА-МАИ получили не только нужную практику, но и смогли задействовать тех игроков, которые не всегда получают большие минуты в матчах Единой лиги», – сказал Дячок в интервью «Спорт-Экспрессу».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок России
logoБК Пари Нижний Новгород
logoРФБ
logoВладимир Дячок
logoМБА-МАИ
logoЕдиная лига ВТБ
Материалы по теме
Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России
вчера, 13:44
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
вчера, 11:28
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
13 марта, 15:40
Рекомендуем
Главные новости
НБА. 34 очка Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» обыграть «Детройт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие матчи
вчера, 22:15Live
Кендрик Перкинс: «История с фейковым аккаунтом Дюрэнта повлияла на атмосферу в «Хьюстоне»
вчера, 20:48
Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками
вчера, 20:02Видео
Айзейя Стюарт выбыл на неопределенный срок из‑за растяжения икроножной мышцы
вчера, 19:38
Андреас Пистиолис о поражении от УНИКСа: «Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА – выйти против нас ослабленным составом»
вчера, 19:15
Велимир Перасович о матче с ЦСКА: «Мы выиграли подбор с огромным отрывом даже без Рейнольдса»
вчера, 18:58
Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – это Майкл Джексон баскетбола»
вчера, 18:14
«Сакраменто» подписал двухлетний контракт с Киллианом Хэйсом
вчера, 17:46
Единая лига ВТБ. УНИКС взял верх над ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил «Автодор»
вчера, 17:09
Марк Спирс: «Леброн покинет «Лейкерс» этим летом. Его варианты – «Кливленд» и «Голден Стэйт»
вчера, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 28 очков Карсена Эдвардса помогли «Виртусу» обыграть «Милан», трехочковый Миро Билана принес «Брешии» победу над «Кремоной» и другие результаты
вчера, 21:41
Адриатическая лига. «Дубай» разобрался с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие результаты
вчера, 21:30
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия играет с Испанией и другие матчи
вчера, 21:27Live
Чемпионат Франции. «Нантер» победил «Страсбур», «Париж» проиграл «Гравлин-Дюнкерку» в овертайме
вчера, 20:58
ACB. «Реал» обыграл «Форса Льейду», «Ховентуд» выиграл у «Барселоны» и другие результаты
вчера, 20:18
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Бешикташа», «Мерсин» разгромил «Галатасарай» и другие результаты
вчера, 19:48
Саша Везенков об убийстве болельщика ПАОКа: «Сколько еще невинных людей погибнет из-за цвета футболки?»
вчера, 18:45
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «Это был типичный финал: мало очков, много борьбы и интриги»
вчера, 17:29
Чемпионат Греции. 28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» победить АЕК, «Паниониос» проиграл «Олимпиакосу»
вчера, 17:17
Василий Карасев о победе в финале Кубка России: «В концовке баскетбольный бог оказался на нашей стороне»
вчера, 17:05
Рекомендуем