Владимир Дячок: «Надо создать условия, чтобы все команды Единой лиги ВТБ участвовали в Кубке России»

Генеральный секретарь РФБ подвел итоги «Финала четырех» Кубка России.

МБА-МАИ впервые в истории завоевала Кубок России , обыграв в финале «Пари НН» со счетом 68:67. Генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок прокомментировал результат и заявил о заинтересованности в расширении участия клубов Единой лиги ВТБ в Кубке России.

«Потрясающий финал стал вишенкой на торте под названием «Финал четырех» Кубка России! Судьба всех четырех матчей решалась на последних минутах, один матч игрался в два овертайма, а финал мог завершиться броском с сиреной!

По итогам турнира надо думать над тем, как создавать все условия для того, чтобы все команды Единой лиги выступали в Кубке страны. Не сомневаюсь, что и «Нижний Новгород», и МБА-МАИ получили не только нужную практику, но и смогли задействовать тех игроков, которые не всегда получают большие минуты в матчах Единой лиги», – сказал Дячок в интервью «Спорт-Экспрессу».