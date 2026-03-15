Томас Уолкап и Саша Везенков могут вернуться в матче с «Фенербахче»

Уолкап и Везенков, вероятно, сыграют против «Фенербахче».

«Олимпиакос» получил позитивные новости о состоянии Томаса Уолкапа и Саши Везенкова перед ключевыми матчами Евролиги. Как сообщает Gazzetta, оба игрока имеют высокие шансы вернуться на площадку в игре против «Фенербахче ».

Греческому клубу предстоит тяжелая неделя с матчами подряд против «Фенербахче » и «Басконии». Возвращение двух ключевых игроков станет серьезным усилением для команды Георгиоса Барцокаса.

В текущем сезоне Евролиги Уолкап набирает в среднем 5,4 очка, 5,8 передачи и 2,6 подбора. Везенков – один из лучших бомбардиров турнира с показателями 19,3 очка и 6,9 подбора за игру. «Олимпиакос » занимает второе место в Евролиге с результатом 20-11.