Томас Уолкап и Саша Везенков могут вернуться в матче с «Фенербахче»
«Олимпиакос» получил позитивные новости о состоянии Томаса Уолкапа и Саши Везенкова перед ключевыми матчами Евролиги. Как сообщает Gazzetta, оба игрока имеют высокие шансы вернуться на площадку в игре против «Фенербахче».
Греческому клубу предстоит тяжелая неделя с матчами подряд против «Фенербахче» и «Басконии». Возвращение двух ключевых игроков станет серьезным усилением для команды Георгиоса Барцокаса.
В текущем сезоне Евролиги Уолкап набирает в среднем 5,4 очка, 5,8 передачи и 2,6 подбора. Везенков – один из лучших бомбардиров турнира с показателями 19,3 очка и 6,9 подбора за игру. «Олимпиакос» занимает второе место в Евролиге с результатом 20-11.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Gazzetta
