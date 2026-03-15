Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России

Форвард МБА-МАИ Андрей Зубков признан MVP «Финала четырех» Кубка России.

В финале столичный клуб обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 68:67 и впервые в своей истории завоевал Кубок России. Зубков стал самым результативным игроком команды, набрав 14 очков и сделав 11 подборов, оформив дабл-дабл.

В символическую пятерку «Финала четырех» попали Кирилл Попов, Александр Хоменко (оба – «Пари Нижний Новгород»), Павел Савков (МБА-МАИ), Айзейя Кроули («Динамо-Владивосток») и Ярослав Никонов (ЦСКА-2).

