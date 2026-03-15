Дэвид Адельман: «Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс»

Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман прокомментировал поражение от «Лейкерс» в овертайме (125:127), отметив прогресс команды во второй половине.

«Начало матча в нашем исполнении было недостаточно хорошим, но во второй половине самоотдача была невероятной, многие ребята сделали шаг вперед. При этом мы не реализовали несколько бросков в концовке… у нас было пару возможностей для трехочковых после отличного движения мяча», – отметил Адельман.

Также он отдельно отметил роль защитника «Лейкерс» Маркуса Смарта.

«Маркус Смарт – причина, по которой они выиграли матч. В концовке мы начали агрессивнее смещаться на него и старались как можно лучше перекрывать угол», – заключил тренер «Наггетс».

В матче против «Денвера» Смарт набрал 21 очко, реализовав 5 из 12 трехочковых, а также совершил 5 перехватов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Денвера»
Джамал Мюррей причина вашего поражения
Ответ Никита1151
Который обычно уничтожал ЛЛ заряжая 50 очков.
Ответ Адилет Сапаров
Ну не 50, но вчера был просто дном
Смарту, мне кажется, очень комфортно в ЛАЛ. Столько открытых бросков
Да по игре даже особо претензий нет к игрокам, кроме Джамала, достойно бились. Не выдай Ривз перфоманс в концовке - выиграли бы. В матче показали статистику побед в близких концовках, у ЛАЛ - 17-6, у Денвера 17-17(теперь 17-18). Вот это конечно не уровень контендера, в плей оф половина матчей будут близкими и тут у нас статистика не внушает оптимизм
Ответ Николай Йокич MVP
Будь у нас также "+11" по победам в концовке, как у ЛАЛ - бодались бы с Тандер за первое место на Западе, они как раз нас на эти 11 побед опережают
Ответ Николай Йокич MVP
Это не так работает
+11 это 23-12
То есть на 6 побед больше
А вы молились, что он открытые будет всю игру мазать?)
Ответ Ванька
Ну если посмотреть его стату по сезону, то вполне можно и рассчитывать на это было. Он условно по сезону 10 очей набирает , а сегодня 20
Смарт крутой🔥
Смарт спасает свою карьеру в отличии от баста Эйтона
Сам Адельман и есть причина поражения. Подарил овертайм)
...только всем уже ясно - Смарт может играть одну игру из 5 и более не тянет физически, а ЛАЛ просто нет никого на его место
Гениальный пас Йокича, нырок Леброна, победный от Дончича. Что за матч между «Лейкерс» и «Денвером»!
вчера, 09:40
НБА. Бросок Дончича за 0,5 секунды до конца принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, 32+12+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Шарлотт» и другие результаты
вчера, 06:16
Остин Ривз специально смазал штрафной и перевел игру с «Денвером» в овертайм
вчера, 04:48Видео
