Дэвид Адельман: Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс».

Главный тренер «Денвера » Дэвид Адельман прокомментировал поражение от «Лейкерс » в овертайме (125:127), отметив прогресс команды во второй половине.

«Начало матча в нашем исполнении было недостаточно хорошим, но во второй половине самоотдача была невероятной, многие ребята сделали шаг вперед. При этом мы не реализовали несколько бросков в концовке… у нас было пару возможностей для трехочковых после отличного движения мяча», – отметил Адельман.

Также он отдельно отметил роль защитника «Лейкерс» Маркуса Смарта .

«Маркус Смарт – причина, по которой они выиграли матч. В концовке мы начали агрессивнее смещаться на него и старались как можно лучше перекрывать угол», – заключил тренер «Наггетс».

В матче против «Денвера» Смарт набрал 21 очко, реализовав 5 из 12 трехочковых, а также совершил 5 перехватов.