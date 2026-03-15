Дэвид Адельман: «Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс»
Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман прокомментировал поражение от «Лейкерс» в овертайме (125:127), отметив прогресс команды во второй половине.
«Начало матча в нашем исполнении было недостаточно хорошим, но во второй половине самоотдача была невероятной, многие ребята сделали шаг вперед. При этом мы не реализовали несколько бросков в концовке… у нас было пару возможностей для трехочковых после отличного движения мяча», – отметил Адельман.
Также он отдельно отметил роль защитника «Лейкерс» Маркуса Смарта.
«Маркус Смарт – причина, по которой они выиграли матч. В концовке мы начали агрессивнее смещаться на него и старались как можно лучше перекрывать угол», – заключил тренер «Наггетс».
В матче против «Денвера» Смарт набрал 21 очко, реализовав 5 из 12 трехочковых, а также совершил 5 перехватов.
+11 это 23-12
То есть на 6 побед больше