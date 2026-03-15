«Бостон» перевел Макса Шульгу на стандартный 2-летний контракт

Шульга получил от «Селтикс» стандартное соглашение.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Бостон» подписал 2-летний стандартный контракт с защитником Максом Шульгой (23 года, 193 см).

Шульга был выбран «Селтикс» под 57-м номером на драфте прошлого года и выступал на двустороннем контракте.

В G-лиге украинец отыграл 23 матча, набирая в среднем 16,2 очка, 4,5 подбора и 7,1 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
Поздравления!
