Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит в резкой форме выразил мнение, что «Сан-Антонио» переоценивают.
«Они выиграли хоть одну серию в плей-офф? Всем заткнуться нахрен и остыть. Это марафон, а не спринт… Да, Вемби – инопланетянин. Касл – реально хороший игрок, Харпер выглядит неплохо. У них хороший год, но где финишная черта? Легко все это говорить в текущий момент. Если честно, в этом году они нас надрали. Но я что-то не припомню, чтобы все эти дифирамбы пелись, когда мы надирали им задницы последние два года», – сказал защитник.
Ванвлит, пропускающий текущий сезон из-за разрыва крестообразной связки, напомнил, что в каждом из двух предыдущих сезонов «Рокетс» обыгрывали «Сперс» в личных встречах со счетом 3-1. Однако в этом году именно «Сперс» выиграли серию у «Рокетс» со счетом 3-1.
Сперс уже готовы, а Рокетс пока нет
Хотя летом все казалось наоборот
Хьюстон в прошлом сезоне хайпили, а их ГСВ выбил)) вот и бесится)
Будет здоров - в ПО пошумят как минимум - ибо даже в регулярке неплохо защищаются.
Но опыта может не хватить конечно...