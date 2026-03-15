20

Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»

Ванвлит считатет, что еще рано превозносить «Сперс».

Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит в резкой форме выразил мнение, что «Сан-Антонио» переоценивают.

«Они выиграли хоть одну серию в плей-офф? Всем заткнуться нахрен и остыть. Это марафон, а не спринт… Да, Вемби – инопланетянин. Касл – реально хороший игрок, Харпер выглядит неплохо. У них хороший год, но где финишная черта? Легко все это говорить в текущий момент. Если честно, в этом году они нас надрали. Но я что-то не припомню, чтобы все эти дифирамбы пелись, когда мы надирали им задницы последние два года», – сказал защитник.

Ванвлит, пропускающий текущий сезон из-за разрыва крестообразной связки, напомнил, что в каждом из двух предыдущих сезонов «Рокетс» обыгрывали «Сперс» в личных встречах со счетом 3-1. Однако в этом году именно «Сперс» выиграли серию у «Рокетс» со счетом 3-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
logoФред Ванвлит
logoНБА
logoСан-Антонио
logoХьюстон
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Обидно, понимаю
Сперс уже готовы, а Рокетс пока нет
Хотя летом все казалось наоборот
А этот состав Хьюстона выиграл хотя бы одну серию в плей-офф? Даже их главный скорер с 2019 года выиграл две серии, в остальных был свипнут.
Переоценили так раз рокетс, по игру очень меня разочаровали в этом сезоне, кроме Дюранта даже похвалить особо некого!
Хьюстон в прошлом сезоне хайпили, а их ГСВ выбил)) вот и бесится)
Ну хайп, то по поводу регулярки, все абсолютно заслуженно. В плове будем посмотреть как говориться. Кстати на Хьюстон как будто больше давления будет в плане результата, как никак Кеша пришел. По мне не выход в финал конфы будет расцениваться как провал.
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Никакого там финала не будет и близко. Один раунд )
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Какой финал без Ванвлита и Адамса, это и оправдание готовое
МиниДрейк крутится как может чтобы не забыли, подкаст, набросы ..)
Действительно в Хьюстоне некого вспоминать кроме КейДи
да в прошлом сезоне вроде как раз Рокетс диферамбы пели
В начале сезона казалось, что САС не собраны в команду и им еще пыхтеть на дне еще несколько сезонов. Но они уже показали, как многие ошибались и, что команда готова пробовать себя в плей-офф. Да, играют не без огрехов, но сколько крутых матчей они подарили. Особенно с Оклой.
Ответ Друг Джордана
Очень спорно….особенно про «пыхтеть на дне еще несколько сезонов»…Те,кому казалось не видели видимоВасселла,Кастла и Вембаньяму в деле) Они же еще и Харпера прихватили как бы) Конечно готова пробовать) Это же не Сакраменто.
Ответ Друг Джордана
Кому казалось? До начала сезона Сперс прогнозировали борьбу за 7-8 посев плей ина, то есть полноценную борьбу за плей офф. Они в принципе котировались, как молодая боевая команда, готовая решать серьезные задачи
СА сейчас команда с очень глубоким составом - но ключевой игрок все таки Вемба.
Будет здоров - в ПО пошумят как минимум - ибо даже в регулярке неплохо защищаются.
Но опыта может не хватить конечно...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фред Ванвлит: «Не исключаю возвращения в этом сезоне»
5 марта, 13:21
Кавай Ленард о «Торонто»-2019: «Таланта там не было, но трудолюбие было»
16 февраля, 12:14
Фред Ванвлит: «Парень набросился на меня в церкви. «Ниггер, из-за тебя я слил ставку»
13 февраля, 15:45
Рекомендуем
Главные новости
НБА. 34 очка Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» обыграть «Детройт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие матчи
вчера, 22:15Live
Кендрик Перкинс: «История с фейковым аккаунтом Дюрэнта повлияла на атмосферу в «Хьюстоне»
вчера, 20:48
Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками
вчера, 20:02Видео
Айзейя Стюарт выбыл на неопределенный срок из‑за растяжения икроножной мышцы
вчера, 19:38
Андреас Пистиолис о поражении от УНИКСа: «Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА – выйти против нас ослабленным составом»
вчера, 19:15
Велимир Перасович о матче с ЦСКА: «Мы выиграли подбор с огромным отрывом даже без Рейнольдса»
вчера, 18:58
Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – это Майкл Джексон баскетбола»
вчера, 18:14
«Сакраменто» подписал двухлетний контракт с Киллианом Хэйсом
вчера, 17:46
Единая лига ВТБ. УНИКС взял верх над ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил «Автодор»
вчера, 17:09
Марк Спирс: «Леброн покинет «Лейкерс» этим летом. Его варианты – «Кливленд» и «Голден Стэйт»
вчера, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 28 очков Карсена Эдвардса помогли «Виртусу» обыграть «Милан», трехочковый Миро Билана принес «Брешии» победу над «Кремоной» и другие результаты
вчера, 21:41
Адриатическая лига. «Дубай» разобрался с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие результаты
вчера, 21:30
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия играет с Испанией и другие матчи
вчера, 21:27Live
Чемпионат Франции. «Нантер» победил «Страсбур», «Париж» проиграл «Гравлин-Дюнкерку» в овертайме
вчера, 20:58
ACB. «Реал» обыграл «Форса Льейду», «Ховентуд» выиграл у «Барселоны» и другие результаты
вчера, 20:18
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Бешикташа», «Мерсин» разгромил «Галатасарай» и другие результаты
вчера, 19:48
Саша Везенков об убийстве болельщика ПАОКа: «Сколько еще невинных людей погибнет из-за цвета футболки?»
вчера, 18:45
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «Это был типичный финал: мало очков, много борьбы и интриги»
вчера, 17:29
Чемпионат Греции. 28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» победить АЕК, «Паниониос» проиграл «Олимпиакосу»
вчера, 17:17
Василий Карасев о победе в финале Кубка России: «В концовке баскетбольный бог оказался на нашей стороне»
вчера, 17:05
Рекомендуем