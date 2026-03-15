Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»

Ванвлит считатет, что еще рано превозносить «Сперс».

Разыгрывающий «Хьюстона » Фред Ванвлит в резкой форме выразил мнение, что «Сан-Антонио » переоценивают.

«Они выиграли хоть одну серию в плей-офф? Всем заткнуться нахрен и остыть. Это марафон, а не спринт… Да, Вемби – инопланетянин. Касл – реально хороший игрок, Харпер выглядит неплохо. У них хороший год, но где финишная черта? Легко все это говорить в текущий момент. Если честно, в этом году они нас надрали. Но я что-то не припомню, чтобы все эти дифирамбы пелись, когда мы надирали им задницы последние два года», – сказал защитник.

Ванвлит, пропускающий текущий сезон из-за разрыва крестообразной связки, напомнил, что в каждом из двух предыдущих сезонов «Рокетс» обыгрывали «Сперс» в личных встречах со счетом 3-1. Однако в этом году именно «Сперс» выиграли серию у «Рокетс» со счетом 3-1.