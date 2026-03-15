«Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»

Адебайо недоволен решением судей.

За 18,5 секунды до конца игры против «Майами » «Орландо » вел два очка и вводил мяч в игру. Арбитры решили, что главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли успел взять тайм-аут до того, как истекли пять секунд, однако центровой «Хит» Бэм Адебайо считает иначе.

«Это как раз то, что больше всего выводит из себя, потому что нас штрафуют, если мы хоть что-то скажем об этом. Но это решение изменило игру. А когда ты меняешь игру, ты должен, типа, нести за это ответственность. Потому что когда мы косячим, когда мы совершаем ошибки, когда мы что-то упускаем – нас поливают грязью и разносят в пух и прах.

Я считаю, что был момент с нарушением правила пяти секунд, который не был отмечен свистком. И это изменило игру», – сказал Адебайо.

«Мэджик» одержали верх (121:117), обыграв «Хит» в пятый раз за сезон.