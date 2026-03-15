  • «Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»
9

Адебайо недоволен решением судей.

За 18,5 секунды до конца игры против «Майами» «Орландо» вел два очка и вводил мяч в игру. Арбитры решили, что главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли успел взять тайм-аут до того, как истекли пять секунд, однако центровой «Хит» Бэм Адебайо считает иначе.

«Это как раз то, что больше всего выводит из себя, потому что нас штрафуют, если мы хоть что-то скажем об этом. Но это решение изменило игру. А когда ты меняешь игру, ты должен, типа, нести за это ответственность. Потому что когда мы косячим, когда мы совершаем ошибки, когда мы что-то упускаем – нас поливают грязью и разносят в пух и прах. 

Я считаю, что был момент с нарушением правила пяти секунд, который не был отмечен свистком. И это изменило игру», – сказал Адебайо.

«Мэджик» одержали верх (121:117), обыграв «Хит» в пятый раз за сезон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Miami Herald
Специально повтор же показали, где Мозли просит тайм-аут уже секунды через две и тупо выходит на площадку. Просто судьи протупили по полной
Парню не дали 43 штрафных, у него ломка
Набивание рекорда изменило ход игры. После него, процент трёх ужасный, 2/12. 1 матч 6/20, 2 матч 6/15, еще и штрафные 15/23, около 65%..
Ответ Nbw77785
Процентный ты наш
Ответ Pomor191
Тип красавчик, пытается в аналитику с числами, хоть и не со всеми его высказываниями я согласен, но много интересных вещей в комментах здесь на ветке написал именно он, а ты только и ноешь, зазря сотрясая воздух, а потом удивляешься, почему тебя почти всегда минусуют...
Орландо это тебе не донный Вашингтон, тут 83 не нашакалишь :)
