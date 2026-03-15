Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»

Холден: Мой первый год с Мессиной, если бы я мог уйти, я бы ушел.

Экс-разыгрывающий сборной России и московского ЦСКА Джей Ар Холден в подкасте Антона Понкрашова рассказал о своих взаимоотношениях с легендарным тренером Этторе Мессиной .

«Я всегда говорю людям, что Мессина был очень хорошим тренером, я просто думаю, что в то время его эго было больше, чем у нас всех.

Я никогда не говорил: «Мессина, все должно быть по-моему, ведь я здесь был до тебя». Все, что я говорил: не отнимай у меня мою игру, позволь мне быть самим собой, дай быть индивидуальностью. Ведь, будучи собой, я смогу отдать больше сил и энергии в защите. Я сделаю все что угодно, только дай мне четверть, две минуты, хоть что-то. И иногда мне казалось, что он отнимал у меня это без остатка.

Мне всегда казалось, что он хотел меня сломить, а моей реакцией было – о, если так, то я буду бороться в ответ. И было тяжело.

Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел. Я бы не остался в ЦСКА после того первого года с Мессиной. Я просто мучился. Мы выиграли чемпионат, и люди говорили: «Ты победил!». А я в это время думал: «Да, но это был кромешный ужас».

Я внес большой вклад в нашу победу, я бы не отказался ни от одной минуты, и отчасти это благодаря ему. Он учил меня игре. Но все равно должна быть любовь и страсть, чтобы хотеть идти на работу каждый день с желанием быть лучшим. Я не хотел быть просто хорошим игроком, хотел быть лучшим.

Думаю, Мессина понял это, только когда мы стали старше, но не тогда. Сейчас мы разговариваем без проблем. У нас чудесные беседы на самые разные темы – жизнь, баскетбол, семья – но в то время у меня было эго, и у него было эго. И мы никогда не садились и не говорили о том, что я хочу быть лучшим игроком в истории ровно в той же степени, в которой он хотел быть лучшим тренером в истории.

И хочу сказать, что часть вины была на мне, потому что зачастую я сопротивлялся. Например, мы играем против соперника, счет близкий, а я просто говорю: «Не буду бросать. Ты хотел, чтобы я не бросал, а я не буду. Но я так же не буду играть усердно в защите. Так что, пожалуй, лучше тебе убрать меня с площадки», – поведал защитник.

Вместе с Мессиной Холден дважды выиграл Евролигу (2005/06, 2007/08).