Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»

Экс-разыгрывающий сборной России и московского ЦСКА Джей Ар Холден в подкасте Антона Понкрашова рассказал о своих взаимоотношениях с легендарным тренером Этторе Мессиной.

«Я всегда говорю людям, что Мессина был очень хорошим тренером, я просто думаю, что в то время его эго было больше, чем у нас всех.

Я никогда не говорил: «Мессина, все должно быть по-моему, ведь я здесь был до тебя». Все, что я говорил: не отнимай у меня мою игру, позволь мне быть самим собой, дай быть индивидуальностью. Ведь, будучи собой, я смогу отдать больше сил и энергии в защите. Я сделаю все что угодно, только дай мне четверть, две минуты, хоть что-то. И иногда мне казалось, что он отнимал у меня это без остатка.

Мне всегда казалось, что он хотел меня сломить, а моей реакцией было – о, если так, то я буду бороться в ответ. И было тяжело.

Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел. Я бы не остался в ЦСКА после того первого года с Мессиной. Я просто мучился. Мы выиграли чемпионат, и люди говорили: «Ты победил!». А я в это время думал: «Да, но это был кромешный ужас».

Я внес большой вклад в нашу победу, я бы не отказался ни от одной минуты, и отчасти это благодаря ему. Он учил меня игре. Но все равно должна быть любовь и страсть, чтобы хотеть идти на работу каждый день с желанием быть лучшим. Я не хотел быть просто хорошим игроком, хотел быть лучшим.

Думаю, Мессина понял это, только когда мы стали старше, но не тогда. Сейчас мы разговариваем без проблем. У нас чудесные беседы на самые разные темы – жизнь, баскетбол, семья – но в то время у меня было эго, и у него было эго. И мы никогда не садились и не говорили о том, что я хочу быть лучшим игроком в истории ровно в той же степени, в которой он хотел быть лучшим тренером в истории.

И хочу сказать, что часть вины была на мне, потому что зачастую я сопротивлялся. Например, мы играем против соперника, счет близкий, а я просто говорю: «Не буду бросать. Ты хотел, чтобы я не бросал, а я не буду. Но я так же не буду играть усердно в защите. Так что, пожалуй, лучше тебе убрать меня с площадки», – поведал защитник.

Вместе с Мессиной Холден дважды выиграл Евролигу (2005/06, 2007/08).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: PONKRASHOW
Материалы по теме
«Россия для меня – второй дом». Джей Ар Холден признался Антону Понкрашову
вчера, 19:22
Джей Ар Холден: «Люди не понимают, насколько велик Сергей Кущенко. Я навсегда в долгу перед ним»
вчера, 06:56
«Играл не ради чека, а чтобы меня помнили». Джей Ар Холден в новом выпуске PONKRASHOW
11 марта, 05:55Видео
Рекомендуем
Главные новости
Брэндон Ингрэм набрал 34 очка в победной игре против «Детройта»
12 минут назадВидео
Яннис Адетокумбо повредил колено после данка, медштаб не позволил ему вернуться в игру
30 минут назадВидео
НБА. 34 очка Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» справиться с «Детройтом», «Нью-Йорк» отыгрался с «-21» и взял верх над «Голден Стэйт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие матчи
45 минут назадLive
Кендрик Перкинс: «История с фейковым аккаунтом Дюрэнта повлияла на атмосферу в «Хьюстоне»
вчера, 20:48
Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками
вчера, 20:02Видео
Айзейя Стюарт выбыл на неопределенный срок из‑за растяжения икроножной мышцы
вчера, 19:38
Андреас Пистиолис о поражении от УНИКСа: «Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА – выйти против нас ослабленным составом»
вчера, 19:15
Велимир Перасович о матче с ЦСКА: «Мы выиграли подбор с огромным отрывом даже без Рейнольдса»
вчера, 18:58
Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – это Майкл Джексон баскетбола»
вчера, 18:14
«Сакраменто» подписал двухлетний контракт с Киллианом Хэйсом
вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 28 очков Карсена Эдвардса помогли «Виртусу» обыграть «Милан», трехочковый Миро Билана принес «Брешии» победу над «Кремоной» и другие результаты
вчера, 21:41
Адриатическая лига. «Дубай» разобрался с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие результаты
вчера, 21:30
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия играет с Испанией и другие матчи
вчера, 21:27Live
Чемпионат Франции. «Нантер» победил «Страсбур», «Париж» проиграл «Гравлин-Дюнкерку» в овертайме
вчера, 20:58
ACB. «Реал» обыграл «Форса Льейду», «Ховентуд» выиграл у «Барселоны» и другие результаты
вчера, 20:18
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Бешикташа», «Мерсин» разгромил «Галатасарай» и другие результаты
вчера, 19:48
Саша Везенков об убийстве болельщика ПАОКа: «Сколько еще невинных людей погибнет из-за цвета футболки?»
вчера, 18:45
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «Это был типичный финал: мало очков, много борьбы и интриги»
вчера, 17:29
Чемпионат Греции. 28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» победить АЕК, «Паниониос» проиграл «Олимпиакосу»
вчера, 17:17
Василий Карасев о победе в финале Кубка России: «В концовке баскетбольный бог оказался на нашей стороне»
вчера, 17:05
Рекомендуем