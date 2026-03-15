Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца
Вембаньяма одним своим видом остановил Уильямса.
В одном из эпизодов матча против «Сан-Антонио» форвард «Шарлотт» Грант Уильямс получил мяч в «краске», однако, увидев перед собой центрового «Сперс» Виктора Вембаньяму, решил побежать в сторону от кольца.
«Сперс» разобрались с «Хорнетс» (115:102), в активе Вембаньямы 32 очка, 12 подборов, 8 передач и 4 блок-шота, у Уильямса 6 очков и 3 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
6 комментариев
Когда говорят, что Вэмби стал меньше блокировать, нужно показывать это видео и всем станет понятно, что соперники просто щемятся от него уже в 2 метрах
Хорошо, что упал, а то так бы до центральной линии добежал и правило зоны нарушил
Такую шпалу перед собой каждый бы испугался..
Надо было сразу к скамейке бежать, чтобы замениться)
Любимые правила, 6 секунд ноги Вемби не выступали из трёхсекундной)
🤣
