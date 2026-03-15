Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца

Вембаньяма одним своим видом остановил Уильямса.

В одном из эпизодов матча против «Сан-Антонио » форвард «Шарлотт » Грант Уильямс получил мяч в «краске», однако, увидев перед собой центрового «Сперс» Виктора Вембаньяму , решил побежать в сторону от кольца.

«Сперс» разобрались с «Хорнетс» (115:102), в активе Вембаньямы 32 очка, 12 подборов, 8 передач и 4 блок-шота, у Уильямса 6 очков и 3 подбора.