Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
Уэстбрук грубо пообщался с Данном.
Во время матча против «Клипперс» разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук, который ранее провел 1,5 сезона за «парусников», вступил в словесную перепалку с разыгрывающим Крисом Данном.
«Ты никчемный ниггер. Ты кто вообще? Никто. Ну, давай, попробуй. Ты же ни хрена не сделаешь. Иди, уноси свою никчемную задницу отсюда! Ты чего несешь вообще?» – сказал Уэстбрук вслед уходящему на замену Данну.
По итогам матча «Кингс» обыграли «Клипперс» – 118:109. На счету Уэстбрука трипл-дабл из 12 очков, 12 подборов и 10 передач. У Данна 5 очков и 6 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
14 комментариев
Ублюдок, мать твою, а ну, иди отсюда говно собачье. Здорово, решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий (с)
Мне спортс и за меньшее комменты удалял
Мне кажется, Черепаха немного едет кукухой. Видно, что его прям удручает положение дел в Сакраменто (только понимание, ноль осуждения)
Да ладно, Дюрант вон каждую игру почти со зрителями срется) Там каждую игру кто-то может наговорить, просто не все же слышно и заметно становится.
Так Дюрант тоже))
Он тот,на кого тебя обменяли)Ахаха!
болезнь кирпичика прогрессирует
ахах, Расти хорош, нормально так набросил))
Пригорело у мужика..
Вот бы этот монолог голосом Гаврилова
Игрок на такой зарплате и с такой статой в принципе имеет право посылать абсолютно всех, вкл МВП-контендеров. Черепахыч дает такой импакт за копейки, что никому и не снилось.
Импакт-это что-то полезное)Сакраменто последние)Какой тут импакт?)Статодрочество уровня МВП.)
Это кто тебе такое рассказал?
