Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»

Уэстбрук грубо пообщался с Данном.

Во время матча против «Клипперс» разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук , который ранее провел 1,5 сезона за «парусников», вступил в словесную перепалку с разыгрывающим Крисом Данном .

«Ты никчемный ниггер. Ты кто вообще? Никто. Ну, давай, попробуй. Ты же ни хрена не сделаешь. Иди, уноси свою никчемную задницу отсюда! Ты чего несешь вообще?» – сказал Уэстбрук вслед уходящему на замену Данну.

По итогам матча «Кингс» обыграли «Клипперс » – 118:109. На счету Уэстбрука трипл-дабл из 12 очков, 12 подборов и 10 передач. У Данна 5 очков и 6 подборов.