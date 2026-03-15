Редик о нырке Джеймса за мячом: «За 23 года я не видел, чтобы он так вытягивался. Так играют на победу»

Редик прокомментировал нырок за мячом от Джеймса.

После матча с «Денвером» главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик выразил свое мнение о моменте в концовке четвертой четверти, когда 41-летний Леброн Джеймс отчаянно нырнул на паркет за мячом.

«Я сказал ему после игры: за 23 года, что я смотрю, как ты играешь в НБА , и за 3 года, что я следил за тобой в старшей школе, я ни разу не видел, чтобы ты вот так вытягивался и нырял за мячом. И он ответил: «Ты прав, я никогда такого не делал». Это потрясающе. Я знаю, что завтра он прочувствует последствия. Так играют на победу», – сказал тренер.

«Лейкерс » удалось перевести матч в овертайм и одержать победу – 127:125.

На счету Джеймса 17 очков (7 из 13 с игры), 6 подборов и 5 передач.