Редик о нырке Джеймса за мячом: «За 23 года я не видел, чтобы он так вытягивался. Так играют на победу»

Редик прокомментировал нырок за мячом от Джеймса.

После матча с «Денвером» главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик выразил свое мнение о моменте в концовке четвертой четверти, когда 41-летний Леброн Джеймс отчаянно нырнул на паркет за мячом.

«Я сказал ему после игры: за 23 года, что я смотрю, как ты играешь в НБА, и за 3 года, что я следил за тобой в старшей школе, я ни разу не видел, чтобы ты вот так вытягивался и нырял за мячом. И он ответил: «Ты прав, я никогда такого не делал». Это потрясающе. Я знаю, что завтра он прочувствует последствия. Так играют на победу», – сказал тренер.

«Лейкерс» удалось перевести матч в овертайм и одержать победу – 127:125.

На счету Джеймса 17 очков (7 из 13 с игры), 6 подборов и 5 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
Никогда не было сомнений, что Леброн всегда играет на победу и на команду и может включиться в подходящий момент.
Тренируется Брон, со след.сезона кино будут снимать, вероятно, таких перформансов увидим достаточно.
п.с за минуту нашёл 4 игры, где он улетал за мячом в толпу, таких нырков и правда нет.
А можно видео не в бзден, а в нормальный плеер грузить? У вас не остается денег с рекламы буков на нормальный видеоплеер, отвечающий стандартам 2026, а не 2006?!
Ответ badaboom
А можно видео не в бзден, а в нормальный плеер грузить? У вас не остается денег с рекламы буков на нормальный видеоплеер, отвечающий стандартам 2026, а не 2006?!
Вас не смущает, что вы про стандарты пишете на сайте, который на движке 2000-х годов?)
Я просто офигел когда он так прыгнул, я не только оо Леброна, я от других то молодых игроков такого хасла последние годы не видел. Только если в далекие 90-00е
Это было впечатляюще
