Кавай Ленард травмировал голеностоп и не смог доиграть матч
Ленард получил повреждение в игре против «Сакраменто».
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард растянул голеностоп и досрочно покинул площадку матча против «Сакраменто».
За 9,5 минуты до конца четвертой четверти Ленард получил повреждение при опеке Демара Дерозана, сделал несколько шагов назад и упал на паркет. Он быстро вскочил, но заметно прихрамывая, направился к скамейке запасных «Клипперс», а затем ушел в раздевалку.
Форвард успел записать на свой счет 31 очко, а четырехматчевая победная серия «Клипперс» прервалась (109:118). В текущем сезоне Ленард набирает в среднем рекордные за карьеру 28,3 очка в 52 играх.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А я уж грешным делом подумал что Кавай сможет доиграть чемпионат до конца...., а нет всё по старому там.
Старый добрый Kawaii...
Смотрели матч ? Видели момент травмы ?
Плохая новость.
Не пишите больше пожалуйста такие новости, Сергей Белозерцев
Главное чтобы к плей-инн был готов, календарь позволяет сейчас оборонять 8 строчку без Кавая.
"Оборонять 8-ю строчку..." ))
Ну это по военной науке: как только перестали наступать, сразу готовьтесь к обороне) а разница между 7 и 8 местами серьёзная
Без киборга можно билеты в Анапу всей команде покупать.
так никада ж такого не было...
Сглазили таки
Проиграть Сакраментам, без Кавая никак
Эх, Пачулилось
Без Кавая даже Сакраменто не тянут...насколько сильное влияние у него на команду.
Ну в этом матче, они почти камбэкнули без него, а у него -16 с ним на паркете
Кавая в концовке не хватило...почти не считается
Против Сперс и так мало шансов, а потом против Пеликов можно затащить две игры без него.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем