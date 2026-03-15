Кавай Ленард травмировал голеностоп и не смог доиграть матч

Ленард получил повреждение в игре против «Сакраменто».

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард растянул голеностоп и досрочно покинул площадку матча против «Сакраменто».

За 9,5 минуты до конца четвертой четверти Ленард получил повреждение при опеке Демара Дерозана, сделал несколько шагов назад и упал на паркет. Он быстро вскочил, но заметно прихрамывая, направился к скамейке запасных «Клипперс», а затем ушел в раздевалку.

Форвард успел записать на свой счет 31 очко, а четырехматчевая победная серия «Клипперс » прервалась (109:118). В текущем сезоне Ленард набирает в среднем рекордные за карьеру 28,3 очка в 52 играх.