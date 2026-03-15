27

Кавай Ленард травмировал голеностоп и не смог доиграть матч

Ленард получил повреждение в игре против «Сакраменто».

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард растянул голеностоп и досрочно покинул площадку матча против «Сакраменто».

За 9,5 минуты до конца четвертой четверти Ленард получил повреждение при опеке Демара Дерозана, сделал несколько шагов назад и упал на паркет. Он быстро вскочил, но заметно прихрамывая, направился к скамейке запасных «Клипперс», а затем ушел в раздевалку.

Форвард успел записать на свой счет 31 очко, а четырехматчевая победная серия «Клипперс» прервалась (109:118). В текущем сезоне Ленард набирает в среднем рекордные за карьеру 28,3 очка в 52 играх.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoКавай Ленард
logoНБА
logoКлипперс
травмы
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А я уж грешным делом подумал что Кавай сможет доиграть чемпионат до конца...., а нет всё по старому там.
Ответ Andr1
Старый добрый Kawaii...
Ответ Andr1
Смотрели матч ? Видели момент травмы ?
Плохая новость.
Ответ starina1
Не пишите больше пожалуйста такие новости, Сергей Белозерцев
Главное чтобы к плей-инн был готов, календарь позволяет сейчас оборонять 8 строчку без Кавая.
Ответ Алекс Баландин
"Оборонять 8-ю строчку..." ))
Ответ Gardner Barnes
Ну это по военной науке: как только перестали наступать, сразу готовьтесь к обороне) а разница между 7 и 8 местами серьёзная
Без киборга можно билеты в Анапу всей команде покупать.
так никада ж такого не было...
Сглазили таки
Проиграть Сакраментам, без Кавая никак
Эх, Пачулилось
Без Кавая даже Сакраменто не тянут...насколько сильное влияние у него на команду.
Ответ Cosstigan
Ну в этом матче, они почти камбэкнули без него, а у него -16 с ним на паркете
Ответ Nbw77785
Кавая в концовке не хватило...почти не считается
Против Сперс и так мало шансов, а потом против Пеликов можно затащить две игры без него.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард забросил с логотипа
14 марта, 06:33Видео
«Клипперс» могут лишиться трех пиков 1-го раунда и получить штраф в 30 млн долларов из‑за контракта Кавая Ленарда с Aspiration
12 марта, 15:46
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
12 марта, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
НБА. 34 очка Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» обыграть «Детройт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие матчи
вчера, 22:15Live
Кендрик Перкинс: «История с фейковым аккаунтом Дюрэнта повлияла на атмосферу в «Хьюстоне»
вчера, 20:48
Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками
вчера, 20:02Видео
Айзейя Стюарт выбыл на неопределенный срок из‑за растяжения икроножной мышцы
вчера, 19:38
Андреас Пистиолис о поражении от УНИКСа: «Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА – выйти против нас ослабленным составом»
вчера, 19:15
Велимир Перасович о матче с ЦСКА: «Мы выиграли подбор с огромным отрывом даже без Рейнольдса»
вчера, 18:58
Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – это Майкл Джексон баскетбола»
вчера, 18:14
«Сакраменто» подписал двухлетний контракт с Киллианом Хэйсом
вчера, 17:46
Единая лига ВТБ. УНИКС взял верх над ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил «Автодор»
вчера, 17:09
Марк Спирс: «Леброн покинет «Лейкерс» этим летом. Его варианты – «Кливленд» и «Голден Стэйт»
вчера, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 28 очков Карсена Эдвардса помогли «Виртусу» обыграть «Милан», трехочковый Миро Билана принес «Брешии» победу над «Кремоной» и другие результаты
вчера, 21:41
Адриатическая лига. «Дубай» разобрался с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие результаты
вчера, 21:30
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия играет с Испанией и другие матчи
вчера, 21:27Live
Чемпионат Франции. «Нантер» победил «Страсбур», «Париж» проиграл «Гравлин-Дюнкерку» в овертайме
вчера, 20:58
ACB. «Реал» обыграл «Форса Льейду», «Ховентуд» выиграл у «Барселоны» и другие результаты
вчера, 20:18
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Бешикташа», «Мерсин» разгромил «Галатасарай» и другие результаты
вчера, 19:48
Саша Везенков об убийстве болельщика ПАОКа: «Сколько еще невинных людей погибнет из-за цвета футболки?»
вчера, 18:45
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «Это был типичный финал: мало очков, много борьбы и интриги»
вчера, 17:29
Чемпионат Греции. 28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» победить АЕК, «Паниониос» проиграл «Олимпиакосу»
вчера, 17:17
Василий Карасев о победе в финале Кубка России: «В концовке баскетбольный бог оказался на нашей стороне»
вчера, 17:05
Рекомендуем