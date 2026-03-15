Джей Ар Холден: «Люди не понимают, насколько велик Сергей Кущенко. Я навсегда в долгу перед ним»

Холден очень признателен Кущенко.

Экс-разыгрывающий сборной России Джей Ар Холден в подкасте Антона Понкрашова рассказал, как оказался в ЦСКА .

«С «Арисом» я заключил двухлетний контракт, мы сенсационно выиграли чемпионат, но зарплата шла с огромными задержками. Поэтому мой агент Александр Раскович сказал: «Когда тебе пришлют чек, не обналичивай его, а то не сможешь разорвать контракт». Поскольку я не был избалован деньгами, для меня это звучало дико. Как не обналичить чек, когда тебе его суют прямо в руки? Я ему говорю: «Ты спятил, как это так?». На что он ответил: «Обналичь только за один сезон. Это будет доказательством того, что тебе заплатили с опозданием».

И некоторые люди не понимают, насколько велик Сергей Кущенко: он сказал мне то же самое: «Не обналичивай. Я заплачу тебе то, что они тебе должны». И он сдержал свое обещание. Он не говорил мне этого заранее. Александр сказал. Я пришел на встречу к Кущенко, в его офис, это было через месяц или два после совета Александра. И Кущенко мне говорит: «Ни о чем не беспокойся. Знаю: ты хороший человек. Я дам тебе то, что они должны». Он не обязан был этого делать. Я навсегда в долгу перед Кущенко. Если завтра он позвонит и попросит меня быть в определенный момент в определенном месте, я буду там.

Он – первый человек, который посадил меня перед собой и сказал: «Мне не важно, выиграем мы или проиграем. Прежде всего, мне важно позаботиться о тебе, а твоя забота обо всем, что касается этой команды, на втором месте. Я забочусь о тебе, а ты заботишься о команде. Будем так делать, и у нас с тобой никогда не будет проблем».

Такое отношение в то время было для меня чем-то невероятным. Он предложил мне 3-летний контракт, и все спрашивали меня – а почему на 3 года? Я ведь понятия не имел, что ЦСКА станет тем ЦСКА, которым он стал. А он буквально сказал: «У меня есть план, у меня есть видение. Я хочу, чтобы ты был частью этого». Я понятия не имел о том, во что все это выльется.

Первое, что Сергей мне сказал: «Ты и Папалукас – только один из вас может начинать матч с первых минут». У Папалукаса к тому моменту уже было имя, он был тем игроком, который должен был играть в НБА. Я же был ноунеймом, парнем, пришедшим из «Ариса». И он честно сказал: «Я не могу обещать тебе место в стартовой пятерке, но прошу одного: будь предан этой команде так же, как я предан тебе, и мы будем семьей», – поведал Холден.