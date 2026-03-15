2

Джеймс о победном попадании Дончича: «Шикарный бросок от невероятного игрока поколения»

Джеймс восторженно прокомментировал победный бросок Дончича.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс восторженно отозвался о броске защитника Луки Дончича, который принес «озерникам» победу над «Денвером».

«Просто шикарный бросок от невероятного игрока поколения. Мы хотели, чтобы последний бросок был за нами. Мы хотели отдать мяч в руки нашему парню. Так что это только первый из многих подобных победных бросков для него и в форме «Лейкерс», – сказал Джеймс.

Сам форвард отметился 17 очками (7 из 13 с игры), 6 подборами и 5 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛука Дончич
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
90й триплдабл для Лукиты
Мюррея поблагодарить забыл за минусовый перфоманс
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем