Джеймс о победном попадании Дончича: «Шикарный бросок от невероятного игрока поколения»

Джеймс восторженно прокомментировал победный бросок Дончича.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс восторженно отозвался о броске защитника Луки Дончича , который принес «озерникам» победу над «Денвером».

«Просто шикарный бросок от невероятного игрока поколения. Мы хотели, чтобы последний бросок был за нами. Мы хотели отдать мяч в руки нашему парню. Так что это только первый из многих подобных победных бросков для него и в форме «Лейкерс », – сказал Джеймс.

Сам форвард отметился 17 очками (7 из 13 с игры), 6 подборами и 5 передачами.