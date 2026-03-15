Джеймс о победном попадании Дончича: «Шикарный бросок от невероятного игрока поколения»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс восторженно отозвался о броске защитника Луки Дончича, который принес «озерникам» победу над «Денвером».
«Просто шикарный бросок от невероятного игрока поколения. Мы хотели, чтобы последний бросок был за нами. Мы хотели отдать мяч в руки нашему парню. Так что это только первый из многих подобных победных бросков для него и в форме «Лейкерс», – сказал Джеймс.
Сам форвард отметился 17 очками (7 из 13 с игры), 6 подборами и 5 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
2 комментария
90й триплдабл для Лукиты
Мюррея поблагодарить забыл за минусовый перфоманс
