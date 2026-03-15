Расселл Уэстбрук обошел Леброна Джеймса и стал лидером по количеству трипл-даблов среди игроков, проводящих свой 18-й сезон в лиге
Уэстбрук собрал очередной трипл-дабл.
Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук оформил 6-й трипл-дабл сезона в игре против «Клипперс».
За 37 минут на паркете Уэстбрук набрал 12 очков при 4 из 15 с игры, 2 из 8 трехочковых и 2 из 4 штрафных, добавив к этому 12 подборов, 10 передач при 4 потерях, а также 4 перехвата.
Разыгрывающий обошел Леброна Джеймса и стал лидером по количеству трипл-даблов среди игроков, проводящих свой 18-й сезон в лиге. Всего за карьеру на его счету 209 трипл-даблов (рекорд НБА).
Уэстбрук помог «Кингс» обыграть свою бывшую команду и одержать 3-ю победу в последних 4 матчах – 118:109.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Heavy Sports
А что там персональный пенсионерский зачёт есть на 18 м сезоне? Рад за Расса. Этот рекорд не отнимут)
просто Бэм еще не доиграл до 18 сезона
Когда доиграет статистику отменят и играть будут 72 игры а рекорды все будут у него и Бриджеса)
Не понял, а каким образом и в чем лидером был Леброн? Или это конкретно по 3/2 в одном 18-м сезоне?
У игроков ЛАЛ (бывших и действующих) прям выдалась неделька потерь рекордов и достижений. Бывает...
