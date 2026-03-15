Виктор Вембаньяма был близок к трипл-даблу (32+12+8) в победной игре с «Шарлотт»

Вембаньяма помог «Сперс» обыграть «Хорнетс», набрав 32 очка.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча против «Шарлотт », набрав 32 очка.

За 31 минуту на паркете Вембаньяма реализовал 13 из 24 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 1 из 2 штрафных, добавив к этому 12 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота.

«Сперс» выиграли 17-й из последних 19 матчей – 115:102.