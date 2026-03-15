  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
9

Комментатор «Бостона» о «Вашингтоне»: «Они вообще не защищаются против Кеты! Неудивительно, что Бэм набрал 83»

Комментатор «Селтикс» поддел рекорд Адебайо.

Во время трансляции матча против «Вашингтона» комментатор «Бостона» отметил ужасную защиту «Уизардс».

«Они вообще не защищаются против Кеты! Они в прямом смысле оставляют его совершенно одного! Он идет на 50 очков. Неудивительно, что Бэм набрал 83... Я никогда не видел такой защиты», – сказал комментатор.

Сегодня центровой «Бостона» Неэмиаш Кета отметился 24 очками, а «Селтикс» победили – 111:100.

Ранее центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в игре с «Уизардс», которые стали использовать против него двойную опеку только под конец встречи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
logoБэм Адебайо
logoНеэмиаш Кета
logoБостон
logoВашингтон
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
а че татум тогда 20 набрал)
Ответ AEZAKMI228
А сколько надо?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пэт Райли о 83 очках Бэма Адебайо: «Все, кто высказывают негативное мнение, просто пытаются привлечь к себе внимание. Попытка принизить историческое выступление»
14 марта, 15:15
Пол Пирс: «Нет разницы, как ты набрал 83 очка в матче. Через 10 лет никто этого не вспомнит, 83 и точка»
14 марта, 14:12
Адетокумбо об Адебайо: «Один из лучших игроков лиги. Мне не нужно видеть 83 очка на табло или следовать за хайпом, чтобы найти мотивацию защищаться против него»
14 марта, 06:23
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем