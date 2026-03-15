Комментатор «Бостона» о «Вашингтоне»: «Они вообще не защищаются против Кеты! Неудивительно, что Бэм набрал 83»

Комментатор «Селтикс» поддел рекорд Адебайо.

Во время трансляции матча против «Вашингтона » комментатор «Бостона » отметил ужасную защиту «Уизардс».

«Они вообще не защищаются против Кеты! Они в прямом смысле оставляют его совершенно одного! Он идет на 50 очков. Неудивительно, что Бэм набрал 83... Я никогда не видел такой защиты», – сказал комментатор.

Сегодня центровой «Бостона» Неэмиаш Кета отметился 24 очками, а «Селтикс» победили – 111:100.

Ранее центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в игре с «Уизардс», которые стали использовать против него двойную опеку только под конец встречи.