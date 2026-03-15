Комментатор «Бостона» о «Вашингтоне»: «Они вообще не защищаются против Кеты! Неудивительно, что Бэм набрал 83»
Комментатор «Селтикс» поддел рекорд Адебайо.
Во время трансляции матча против «Вашингтона» комментатор «Бостона» отметил ужасную защиту «Уизардс».
«Они вообще не защищаются против Кеты! Они в прямом смысле оставляют его совершенно одного! Он идет на 50 очков. Неудивительно, что Бэм набрал 83... Я никогда не видел такой защиты», – сказал комментатор.
Сегодня центровой «Бостона» Неэмиаш Кета отметился 24 очками, а «Селтикс» победили – 111:100.
Ранее центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в игре с «Уизардс», которые стали использовать против него двойную опеку только под конец встречи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
а че татум тогда 20 набрал)
А сколько надо?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем