О′Нил о смазанном штрафном Ривза: «Если вам приходится полагаться на такое, то вы не претенденты на титул»
О′Нилу не понравился способ, которым «Лейкерс» добыли победу над «Денвером».
Легендарный центровой, а ныне телеведущий Шакил О′Нил считает, что «Лейкерс» не являются чемпионской командой, если им приходится прибегать к таким приемам, как специально смазанный штрафной Остина Ривза в концовке основного времени встречи с «Денвером».
«Если вам приходится полагаться на такое, вы не выиграете и не являетесь претендентами на титул. Я привык играть за тренеров, которые не были бы довольны такой игрой... Если вы ведете 15 очков дома, вы обязаны обыгрывать их с разницей в 15», – сказал О′Нил.
Благодаря Ривзу «Лейкерс» перевели матч в овертайм, где смогли одержать верх после победного броска Луки Дончича (127:125).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
- я мазал штрафные, потому что неумел бросать, мы на разных уровнях
Также известный как "много сказавший".
Если команда переводит игру в овертайм, всё сделано корректно. Что Шака не радуют отыгрыши 15 очков - так это современная НБА и очень равные команды Запада с 3 по 7. Он ещё валидол перед матчами с Хьюстоном забыл купить.
Зачем эти сс..ые мультимиллионеры так гадят себе нелепыми высказываниями?!