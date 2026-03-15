  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • О′Нил о смазанном штрафном Ривза: «Если вам приходится полагаться на такое, то вы не претенденты на титул»
12

О′Нилу не понравился способ, которым «Лейкерс» добыли победу над «Денвером».

Легендарный центровой, а ныне телеведущий Шакил О′Нил считает, что «Лейкерс» не являются чемпионской командой, если им приходится прибегать к таким приемам, как специально смазанный штрафной Остина Ривза в концовке основного времени встречи с «Денвером».

«Если вам приходится полагаться на такое, вы не выиграете и не являетесь претендентами на титул. Я привык играть за тренеров, которые не были бы довольны такой игрой... Если вы ведете 15 очков дома, вы обязаны обыгрывать их с разницей в 15», – сказал О′Нил.

Благодаря Ривзу «Лейкерс» перевели матч в овертайм, где смогли одержать верх после победного броска Луки Дончича (127:125).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
logoЛейкерс
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoДенвер
logoОстин Ривз
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
- Вы мажете штрафные, чтоб перевести игру в ОТ
- я мазал штрафные, потому что неумел бросать, мы на разных уровнях
Шакил "я выиграл все сезоны, в которых участвовал" О’Нил.
Также известный как "много сказавший".

Если команда переводит игру в овертайм, всё сделано корректно. Что Шака не радуют отыгрыши 15 очков - так это современная НБА и очень равные команды Запада с 3 по 7. Он ещё валидол перед матчами с Хьюстоном забыл купить.
Я думал, что Шак мазал штрафные исключительно по этой причине
Шак со знанием дела говорит. Он то с трудом каждый второй штрафной попадал. И был настолько ленив, что не мог натренировать бросок.
Да кто все эти люди, которые считают лал контендером?
Его возмущает, как это так специально штрафные мазать можно, которые он никак попасть не мог? Их, имеют и не ценят…
Шак не играл даже близко с командой уровня Денвера и современная нба с ее безумным темпом это совсем другое. ЛАЛ красиво вчера играли с самоотдачей, один из лучших матчей что я видел в жизни по самоотдаче и накалу
В этом сезоне только и слышно какие Лейкерс не претенденты. Зачем об этом говорить, говорите, что Вашики не претенденты.
Эх, надеялся что это какойньть Ройс, а то и Джармэйн, но нет, это Шакил((
Зачем эти сс..ые мультимиллионеры так гадят себе нелепыми высказываниями?!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем