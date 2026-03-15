О′Нил о смазанном штрафном Ривза: «Если вам приходится полагаться на такое, то вы не претенденты на титул»

О′Нилу не понравился способ, которым «Лейкерс» добыли победу над «Денвером».

Легендарный центровой, а ныне телеведущий Шакил О ′Нил считает, что «Лейкерс» не являются чемпионской командой, если им приходится прибегать к таким приемам, как специально смазанный штрафной Остина Ривза в концовке основного времени встречи с «Денвером ».

«Если вам приходится полагаться на такое, вы не выиграете и не являетесь претендентами на титул. Я привык играть за тренеров, которые не были бы довольны такой игрой... Если вы ведете 15 очков дома, вы обязаны обыгрывать их с разницей в 15», – сказал О′Нил.

Благодаря Ривзу «Лейкерс » перевели матч в овертайм, где смогли одержать верх после победного броска Луки Дончича (127:125).