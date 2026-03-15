Остин Ривз специально смазал штрафной и перевел игру с «Денвером» в овертайм

Ривз спас «Лейкерс» в концовке основного времени.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз стал главным героем последних секунд основного времени матча против «Денвера ».

За 5,2 секунды до конца при отставании в 3 очка Ривз заработал штрафные и реализовал первый. Второй бросок он намеренно смазал, сам забрал подбор и сравнял счет.

После промаха защитника «Наггетс» Джамала Мюррэя с центра площадки встреча перешла в овертайм, где победу «Лейкерс » принес бросок Луки Дончича за 0,5 секунды до конца (127:125).

На счету Ривза итоговые 32 очка (12 из 21 с игры), 7 подборов и 6 передач.