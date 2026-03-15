Видео
16

Остин Ривз специально смазал штрафной и перевел игру с «Денвером» в овертайм

Ривз спас «Лейкерс» в концовке основного времени.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз стал главным героем последних секунд основного времени матча против «Денвера».

За 5,2 секунды до конца при отставании в 3 очка Ривз заработал штрафные и реализовал первый. Второй бросок он намеренно смазал, сам забрал подбор и сравнял счет.

После промаха защитника «Наггетс» Джамала Мюррэя с центра площадки встреча перешла в овертайм, где победу «Лейкерс» принес бросок Луки Дончича за 0,5 секунды до конца (127:125).

На счету Ривза итоговые 32 очка (12 из 21 с игры), 7 подборов и 6 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoЛейкерс
logoОстин Ривз
logoДенвер
logoБаскетбол - видео
logoНБА
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мистер Спенсер Джонс опять проявил себя в концовке. Животное) С молоком матери детям передается база: третий отсекает бьющего, а не торгует хлебалом и не идёт к мячу. Да, Ривс очень круто сыграл. Но если бы мистер "защита в клатче" действовал по инструкции, то он был бы максимально близко к Ривсу. И даже при таком резком отскоке и неожиданном направлении движения, он был бы рядом. Имея преимущество а росте, эта ситуация спокойно доигрывается с поднятыми руками. Но это теоретически. А практически - он продолбал ещё одну игру. Но ничего. Тренер-физрук знает подход к братишкам. Принесет в раздевалку смузи, обнимет и выпустит в клатче и в следующий раз.
Ответ smartass
Хороший технический разбор момента. Чуть-чуть подтянуть литературность и можно писать романы/сценарии про баскетбол :)
Справедливости ради надо отметить, что Ривз гроссмейстерски направил отскок влево, чтобы минимизировать помеху от защитника.
Ответ kondratiy
Справедливости ради я отметил заслуги Ривса. Но если бы у Денвера были дисциплина и тренер, этот номер вряд ли бы прошел. Они до сих пор не понимают, как играть при заслонах: меняться или не меняться. Каждый заслон ставит их в тупик, как будто они первый раз сталкиваются с таким элементом баскетбола. И им приходится каждый раз заново изобретать решение в меру своего игрового интеллекта - т.к. торговать хлебалом и оставаться вдвоем на одном игроке, отставляя открытым второго. По сравнению с этим понимание, кому ставить спину - это придирка. Чувак всего лишь получает 600 тысяч баксов за свою работу. Как можно от него ожидать этого понимания?
Максималку этому господину
Идеально. Молодечик.
Просто гениально и причём очень хладнокровно и точно. Ривз уже не деревенский парень а настоящий лидер ЛАЛ.
А так вообще можно, просто это редкий случай, почему другие так в концовках не делают?
Ответ Mikl_5555
Никакой не редкий, постоянно так делают если есть возможность сравнять счет
Ответ Mikl_5555
он видимо тренировал этот момент, а другие нет, очень часто просто бросают в щит, как тупые
Великий комбинатор!
Ювелирно исполнил с отскоком влево.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
