Остин Ривз специально смазал штрафной и перевел игру с «Денвером» в овертайм
Ривз спас «Лейкерс» в концовке основного времени.
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз стал главным героем последних секунд основного времени матча против «Денвера».
За 5,2 секунды до конца при отставании в 3 очка Ривз заработал штрафные и реализовал первый. Второй бросок он намеренно смазал, сам забрал подбор и сравнял счет.
После промаха защитника «Наггетс» Джамала Мюррэя с центра площадки встреча перешла в овертайм, где победу «Лейкерс» принес бросок Луки Дончича за 0,5 секунды до конца (127:125).
На счету Ривза итоговые 32 очка (12 из 21 с игры), 7 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
Справедливости ради надо отметить, что Ривз гроссмейстерски направил отскок влево, чтобы минимизировать помеху от защитника.