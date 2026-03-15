  Лука Дончич принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, забросив средний за 0,5 секунды до конца
Лука Дончич принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, забросив средний за 0,5 секунды до конца

Дончич исполнил победный бросок в матче с «Наггетс».

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич стал автором победного попадания в овертайме матча против «Денвера».

За 0,5 секунды до конца Дончич прошел к лицевой линии и забросил средний с отклонением. В оставшееся время «Наггетс» смогли организовать дальний бросок, но он оказался сильно неточным.

«Лос-Анджелес» одержал верх (127:125), по итогам встречи в активе Дончича трипл-дабл: 30 очков (10 из 26 с игры), 11 подборов и 13 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
ещё, кстати, у Луки победный блок-шот
Ответ Иван Хряпченко
Я не понимаю, зачем делать такие опасные блоки? А если бы свистнули?
Мув Ривза с переводом в овертайм выше всяких похвал
Вот это рубка была, красота.
лука прайм то вернул
Лютый матч. Лютый бросок.
Лука расстался и сразу заиграл, в последних матчах перформанс за перфомансом
Тяжёлый бросок. Кобе такое любил.
Надо же, средний.
Прочитал уже кучу отзывов о "самой великой игре и овере", но как раз вскл за 5 минут до конца и почти час ржал над этими 10 мин полнейших косяков двух команд на самом деле. Мюррей просто мазал всё, Браун терял мяч, Колян просто самоустранился (хотя на нём висело по трое, но это ж ЛАЛ, им не судят), а там Лука кирпичабрил и кидал в аут и терял, Дед упускал и терял и мазал, Ривз терял и мазал... Но в итоге в "памяти народной" остались тока нырок Деда, попадания Ривза и Луки и данк Деандрюхи на коляне. Такова игра и жизнь тоже...
