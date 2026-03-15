Лука Дончич принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, забросив средний за 0,5 секунды до конца

Дончич исполнил победный бросок в матче с «Наггетс».

Суперзвезда «Лейкерс » Лука Дончич стал автором победного попадания в овертайме матча против «Денвера ».

За 0,5 секунды до конца Дончич прошел к лицевой линии и забросил средний с отклонением. В оставшееся время «Наггетс» смогли организовать дальний бросок, но он оказался сильно неточным.

«Лос-Анджелес» одержал верх (127:125), по итогам встречи в активе Дончича трипл-дабл: 30 очков (10 из 26 с игры), 11 подборов и 13 передач.