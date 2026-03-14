Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
«Селтикс» просмотрят Чарльза Бэсси.
25-летний центровой Чарльз Бэсси (208 см) подпишет 10-дневное соглашение с «Бостоном». Баскетболист из Нигерии был выбран под 53-м номером на драфте-2021 и проводит 5-й сезон в НБА.
Бэсси отыграл 36 матчей за «Сперс» в прошлом чемпионате, набирая 4,4 очка и 4,2 подбора за 10,4 минуты в среднем.
В этом году он выходил на паркет за «Мемфис» (2 раза) и «Филадельфию» (1).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Мясо для тренировок, парень на мусорное время.