Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»

25-летний центровой Чарльз Бэсси (208 см) подпишет 10-дневное соглашение с «Бостоном». Баскетболист из Нигерии был выбран под 53-м номером на драфте-2021 и проводит 5-й сезон в НБА.

Бэсси отыграл 36 матчей за «Сперс» в прошлом чемпионате, набирая 4,4 очка и 4,2 подбора за 10,4 минуты в среднем.

В этом году он выходил на паркет за «Мемфис» (2 раза) и «Филадельфию» (1).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Там же есть Амари Уильямс , 211 см . Неужто так плох. Да и Гарза в порядке .
Надо набивать ростер до минимального количества игроков.
Мясо для тренировок, парень на мусорное время.
На самом деле, не будь Чак настолько невезучим и травматичным бедолагой, мог бы и до полноценного бэкапа во многих командах дорасти. В Спёрс оставлял приятное впечатление, но там живого места нет на парне.
