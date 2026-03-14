0

Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА

Ноа Эссанг восстанавливается по графику.

12-номер драфта-2025 форвард «Чикаго» Ноа Эссанг досрочно завершил сезон в начале декабря из-за операции на плече.

Баскетболисту разрешили тренировки на площадке в бесконтактном режиме. Игрок может отрабатывать броски, ведение и завершение атак.

Ориентировочный срок реабилитации прогнозировался на уровне 6-7 месяцев. Француз попробует успеть набрать форму и принять участие в Летней лиге НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Кей Си Джонсона
травмы
logoЧикаго
logoНБА
logoНоа Эссанг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
