Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
Ноа Эссанг восстанавливается по графику.
12-номер драфта-2025 форвард «Чикаго» Ноа Эссанг досрочно завершил сезон в начале декабря из-за операции на плече.
Баскетболисту разрешили тренировки на площадке в бесконтактном режиме. Игрок может отрабатывать броски, ведение и завершение атак.
Ориентировочный срок реабилитации прогнозировался на уровне 6-7 месяцев. Француз попробует успеть набрать форму и принять участие в Летней лиге НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Кей Си Джонсона
