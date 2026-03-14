«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча

«Нетс» чуть не совершили крупный камбэк.

«Бруклин» проигрывал на 28 очков в 3-й четверти матча с «Филадельфией». За 3 минуты до конца встречи «Нетс» вышли вперед.

Команда, уже лишившаяся математических шансов на плей-офф, все же уступила в концовке. За 20 секунд до конца встречи Майкл Портер , пропускавший матч из-за травмы, получил техническое замечание на скамейке, что принесло «Сиксерс» дополнительное очко.

«Филадельфия » одержала итоговую победу на своей площадке – 104:97, проиграв 3-ю и 4-ю четверти.

«Нетс» набрали 31 очко за 1-ю половину – 2-й худший результат среди всех команд в сезоне.

В 4-й 12-минутке «Бруклин » записал на свой счет 41 очко.