Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день

Дилан Харпер выбыл на один матч.

2-й номер драфта-2026 Дилан Харпер получил ушиб икроножной мышцы в игре с «Денвером». Защитник пропустит матч против «Шарлотт».

Главный тренер Митч Джонсон заявил, что риска длительного отсутствия игрока нет.

Харпер отыграл 55 матчей в нынешнем сезоне, набирая 11,2 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи за 22,1 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тома Орсборна
