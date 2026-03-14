Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа

Яннис Адетокумбо получил очередную травму.

Форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо не вышел на матч с «Атлантой». У баскетболиста растяжение левого голеностопа.

Главный тренер Док Риверс объявил, что оно беспокоит форварда с прошлой игры против «Майами».

Адетокумбо пропустил уже 31 матч – самое большое количество за сезон в своей карьере.