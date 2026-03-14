Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен

Женская НБА торопится завершить переговоры по коллективному соглашению.

Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт настаивает на завершении переговоров по новому соглашению лиги до понедельника. Это необходимо, чтобы вовремя провести всю подготовку к сезону, включая драфт расширения (2 новые команды), работу на рынке свободных агентов и драфт, до которого остается месяц.

Лига предложила баскетболисткам в среднем более 70% от чистого дохода (после вычета расходов). Профсоюз настаивает на цифре в 26% от общих доходов турнира.

Ранее лига предлагала 15% от валового дохода, что вызвало негативную реакцию представителей игроков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
26% от выручки это абсолютно неадекватное требование. Интересно, а че 70% от прибыли не устроило?) почти всю прибыль забирать будете, круто. Мужчинам об этом только мечтать
Прикрыть бы эту богадельню
Прикрыть бы эту богадельню
Прибыли может и не быть. Тогда играть бесплатно?
Прибыли может и не быть. Тогда играть бесплатно?
А этот их проблемы, на что они надеятся с такой игрой. Я смотрел периодически матчи ЖНБА, там кроме двух-трёх команд со звёздами делать нечего остальным.
Добавили бы промики в ЗЯ сверху первого предложения и вуаля.☝️🧐
Лига, которая работает в убыток открывает две новые команды? Зачем?
Лига, которая работает в убыток открывает две новые команды? Зачем?
Это не первые и не последние, в следующем году еще будет одна, кажется. И стоили они по 250 миллионов, что компенсировало, полагаю, все убытки за эти годы.
Лига, которая работает в убыток открывает две новые команды? Зачем?
Старый маркетинговый ход, пока все херово расширяйся)
Вот кто новости пишет? Даже я не понял, почему 70% чего-то , меньше 26% валовки... Скока это , что это , зачем это ... Идиоты
Раскудахтались неприбыльные.
ага, "малавата будет"
Прикрыли бы это повесточную богадельню.
... Кетлин Кларк на скамейку запасных GSW, Уилсон в старт к Майами- всех остальных разогнать. ❌
