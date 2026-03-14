Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
Женская НБА торопится завершить переговоры по коллективному соглашению.
Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт настаивает на завершении переговоров по новому соглашению лиги до понедельника. Это необходимо, чтобы вовремя провести всю подготовку к сезону, включая драфт расширения (2 новые команды), работу на рынке свободных агентов и драфт, до которого остается месяц.
Лига предложила баскетболисткам в среднем более 70% от чистого дохода (после вычета расходов). Профсоюз настаивает на цифре в 26% от общих доходов турнира.
Ранее лига предлагала 15% от валового дохода, что вызвало негативную реакцию представителей игроков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Прикрыть бы эту богадельню