Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»

Кевин Дюрэнт прокомментировал возвращение Деджонте Мюррэя на площадку.

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Деджонте Мюррэй восстановился после травмы ахиллова сухожилия и вернулся на площадку. Форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт , справившийся с такой же травмой, встретился с ним в победном матче. Мюррэй набрал 35 очков. 32 очков Дюрэнта хватило для победы.

«Просто очень рад за него. Горжусь им. Хорошо понимаю, какой путь он прошел. Кажется, он отыграл 8 матчей, посматривал за ним. Он выглядел совершенно готовым, свежим. Способным на резкие действия, мобильным на площадке.

Мы с ним довольно близки уже какое-то время. Он провел потрясающий матч. Поначалу был рад тому, как у него шла игра, но потом подумал, что пора бы и притормозить.

Но было здорово посоревноваться», – улыбнулся Дюрэнт.