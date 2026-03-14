Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
Кевин Дюрэнт прокомментировал возвращение Деджонте Мюррэя на площадку.
Разыгрывающий «Нового Орлеана» Деджонте Мюррэй восстановился после травмы ахиллова сухожилия и вернулся на площадку. Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт, справившийся с такой же травмой, встретился с ним в победном матче. Мюррэй набрал 35 очков. 32 очков Дюрэнта хватило для победы.
«Просто очень рад за него. Горжусь им. Хорошо понимаю, какой путь он прошел. Кажется, он отыграл 8 матчей, посматривал за ним. Он выглядел совершенно готовым, свежим. Способным на резкие действия, мобильным на площадке.
Мы с ним довольно близки уже какое-то время. Он провел потрясающий матч. Поначалу был рад тому, как у него шла игра, но потом подумал, что пора бы и притормозить.
Но было здорово посоревноваться», – улыбнулся Дюрэнт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Этот игрок настоящая звезда, но до сих пор как-то смято всё из-за травм и из-за команд.
Атланта прошлых лет, Пеликаны...
Ему бы куда-то повеселее...