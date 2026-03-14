Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»

Омер Юртсевен присоединится к «Уорриорз».

27-летний турецкий центровой Омер Юртсевен (211 см) получит возможность показать себя в «Голден Стэйт». Клуб подпишет 10-дневное соглашение с баскетболистом на фоне проблем с доступностью своей передней линии.

Юртсевен набирал 6,3 очка и 3,5 подбора за 12,6 минуты в среднем в 19 матчах этого розыгрыша Евролиги за «Панатинаикос». После расставания с греческой командой он перебрался в G-лигу в фарм-клуб «Хьюстона». В пятницу он набрал 36 очков, 12 подборов и 3 блок-шота в лиге развития.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
