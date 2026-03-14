Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 31-х матчей турнира.

Форвард «Панатинаикоса» Джеди Осман стал самым ценным игроком 31-го тура Евролиги. Он помог греческому клубу справиться с «Жальгирисом » на своей арене – 92:88.

Осман набрал 24 очка, 5 подборов,3 передачи и 2 перехвата, реализовав 5 из 5 двухочковых, 2 из 2 трехочковых и 8 из 10 штрафных бросков.

Это вторая награда в карьере игрока и 4-я в этом сезоне для баскетболистов «Панатинаикоса » (Нанн – 2, Слукас – 1).