Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
Форвард «Панатинаикоса» Джеди Осман стал самым ценным игроком 31-го тура Евролиги. Он помог греческому клубу справиться с «Жальгирисом» на своей арене – 92:88.
Осман набрал 24 очка, 5 подборов,3 передачи и 2 перехвата, реализовав 5 из 5 двухочковых, 2 из 2 трехочковых и 8 из 10 штрафных бросков.
Это вторая награда в карьере игрока и 4-я в этом сезоне для баскетболистов «Панатинаикоса» (Нанн – 2, Слукас – 1).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
