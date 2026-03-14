Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе

Мэджик Джонсон поучаствовал в переговорах с чиновниками из Невады.

НБА обсудит возможное расширение на встрече владельцев в конце марта в Нью-Йорке.

Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады Джо Ломбардо и другими чиновниками штата, чтобы обсудить формальную заявку на клуб в Лас-Вегасе.

Обсуждение включало в себя проект новой арены и отеля на Лас-Вегас-Стрип.

Джонсон входит в группу потенциальных инвесторов с бизнесменом из Лас-Вегаса Майком Беллоном и промоутером в сфере развлечений Андре Кливлендом.