Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
Мэджик Джонсон поучаствовал в переговорах с чиновниками из Невады.
НБА обсудит возможное расширение на встрече владельцев в конце марта в Нью-Йорке.
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады Джо Ломбардо и другими чиновниками штата, чтобы обсудить формальную заявку на клуб в Лас-Вегасе.
Обсуждение включало в себя проект новой арены и отеля на Лас-Вегас-Стрип.
Джонсон входит в группу потенциальных инвесторов с бизнесменом из Лас-Вегаса Майком Беллоном и промоутером в сфере развлечений Андре Кливлендом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Las Vegas News Review Journal
